The Couple, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla terza puntata

Ormai ci siamo. Mancano poche ore ad una nuova puntata di The Couple-Una vittoria per due. Questa sera, lunedì 28 aprile, torna in prima serata su Canale 5 il terzo appuntamento con il nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi. Ad affiancarla in questa nuova avventura, un inedito duo di opinionisti, Francesca Barra e il coreografo Luca Tommassini.

Le anticipazioni della puntata

Sono otto le coppie protagoniste di The Couple “legate tra loro da un'amicizia, da un legame di parentela o professionale”. Tutte, tranne quella formata da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e quella composta da Laura Maddaloni e Giorgia Villa, unite di fatto, soltanto la sera della prima puntata. In queste prime settimane, i protagonisti del reality-game hanno iniziato a pianificare le loro strategie, delineando simpatie, antipatie, alleanze e divisioni. È per questo che sono già emersi i primi dissapori, come quello tra le sorelle Boccoli che sono state protagoniste di una forte litigata che ha lasciato sorpresi tutti.

Anche nella puntata di questa sera non mancheranno le sfide. I concorrenti, infatti, verranno messi alla prova e dovranno affrontare delle sfide in diretta. La coppia vincitrice avrà la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari, elementi fondamentali ai fini della vittoria. Il motivo? Soltanto una di queste, potrà aprire la cassaforte contenente il montepremi in palio da 1 milione di euro. È per questo che l’obiettivo sarà quello di arrivare in finale con il maggior numero possibile di chiavi: più se ne hanno, più aumenta la possibilità di avere quella giusta.

Televoto e nomination

Come anticipato, sono 8 le coppie protagoniste di The Couple:

⁠Le attrici, showgirl e sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli ;

; ⁠La campionessa di pugilato Irma Testa e la sorella, infermiera di professione, Lucia Testa ;

e la sorella, infermiera di professione, ; ⁠L’ex Miss Italia e conduttrice Manila Nazzaro con il marito, ex maestro di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei ;

con il marito, ex maestro di Ballando con le Stelle, ; La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi , insieme all’amico, make-up artist e infuencer, Pierangelo Greco ;

, insieme all’amico, make-up artist e infuencer, ; ⁠L’ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa ;

e la ginnasta ; ⁠Le amiche ed ex veline di Striscia la Notizia, Elena Barolo e Thais Wiggers ;

e ; ⁠Il parrucchiere, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese in coppia con il calciatore Andrea Tabanelli;

Grande attesa in vista del verdetto del televoto di questa sera. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al sogno del milione di euro. Due le coppie in attesa dell’esito del televoto: Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena.

Secondo i sondaggi, Thais ed Helena sembrerebbero essere la coppia più amata dal pubblico, mentre Jasmine e Pierangelo sembrerebbero essere i concorrenti più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà svelare chi dovrà abbandonare per sempre la Casa di The Couple.