"The Couple", il programma di Ilary Blasi, chiude in anticipo

Non erano di certo queste le aspettative di Mediaset né tantomeno di Ilary Blasi, ma "The Couple – Una Vittoria per Due" si prepara a chiudere i battenti anzitempo.

Quello che doveva essere un programma televisivo solido e in grado di competere con le emittenti concorrenti non ha dato i risultati sperati, costringendo i vertici dell'azienda a decidere di interrompere tutto con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Dopo il primo episodio, andato in onda lo scorso 7 aprile, il reality sarebbe dovuto proseguire almeno per altre 7 puntate, ma la risposta del pubblico è stata determinante a far porre la parola fine al programma: con il quinto appuntamento, ovvero poco più della metà di quelli originariamente in calendario, domenica 11 maggio si chiuderà dunque "The Couple – Una Vittoria per Due", su cui avevano scommesso sia la conduttrice che la stessa Mediaset.

Determinanti i dati auditel dell'ultima puntata, rimasta al di sotto del milione di telespettatori con il 7,7% di share: si tratta di cifre inferiori a quelle che hanno portato allo stop anticipato della nuova edizione de "La Talpa".

Ciò che ha fatto più "rumore" in queste ultime ore è stato il distacco social di Ilary Blasi: sarebbero infatti scomparsi improvvisamente tutti i post e i tag Instagram su "The Couple", persino quelli in collaborazione col profilo ufficiale creato ad hoc per il programma, con il quale rimane solo il follow. Secondo alcuni potrebbe essere un poco appariscente modo polemico di tagliare i ponti con questa esperienza fallimentare.

Domenica 11 maggio, quindi, le coppie in gara si preparano per contendersi il premio da 1 milione di euro ancora sul tavolo: restano in gioco ancora i padri

single Antonio Spinalbese e Andrea Tabanelli, la coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, gli amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e le due sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli.