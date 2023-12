La decisione di Alex, l’incertezza di Mirko: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 4 dicembre, la 24esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, sono stati tantissimi i temi che il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato insieme ai protagonisti della trasmissione. Spazio al triangolo Mirko-Greta-Perla, con il marchigiano che è sempre più indeciso sul da farsi. Alex Schwazer ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa per seguire sua moglie e i suoi due figli. Beatrice Luzzi sta attraversando un periodo difficile e ha espresso la volontà di abbandonare il gioco. Inoltre, due nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa: Monia La Ferrera (ex fidanzata di Massimiliano Varrese) e il modello Federico Massaro. Gli inquilini finiti al televoto, sono: Anita, Sara, Mirko e Perla. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della ventiquattresima serata.

Concorrenti

Mirko Brunetti – voto 4

Chapeau per gli autori che in soli 30 secondi hanno reso perfettamente con una clip la “coerenza” di Mirko: prima lascia Perla, poi dichiara di amare Greta, poi bacia Greta, ma dice a Perla di averlo fatto controvoglia. Insomma, a confronto le montagne russe non sono davvero nulla. Poi, affranto, in confessionale esclama: “È tutto così complicato” (e coma darti torto caro Mirko?), quasi come se non immaginasse che, una volta entrato al Grande Fratello, avrebbe preso il monopolio del programma con la consapevolezza che il viavai di Greta e Perla fosse sicuro come la festività di Santo Stefano dopo il Natale. Che dire, è sicuramente tutto molto difficile, ma in fondo, sarebbe dovuto arrivare preparato.

Massimiliano Varrese – voto 6

Dopo un paio di puntate in sordina e con un volto incupito, Varrese ha improvvisamente ritrovato il sorriso. Chissà se il motivo è l’ingresso nella Casa della sua ex fidanzata Monia (con cui ha avuto una relazione di 8 mesi ben 15 anni fa), o quello di avere avuto nuovamente i riflettori puntati. Ancora non sappiamo come andranno le cose tra i due, ma l’impressione è che – dati i ripetuti apprezzamenti da parte di entrambi – potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma.

Vittorio Menozzi – 5

Ci risiamo. Vittorio, dopo Heidi, Anita, Sara e Beatrice ha trovato una nuova ragazza a cui dedicare le sue attenzioni: Greta. Diciamo che arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea: quello di Vittorio sarà vero interesse o pura strategia? Oppure è semplicemente in cerca di clip in puntata?

Paolo Masella – voto 7.5

È entrato nella Casa con un grande vuoto dentro di sé: il difficile rapporto con il padre da cui è stato costretto ad allontanarsi per la dipendenza di quest’ultimo dall’alcol. Tuttavia, grazie all’aiuto dei compagni, il romano ha capito di voler concedere una possibilità al genitore, una volta uscito dal reality. Per lui, in serbo anche una lettera del papà che con evidente disagio e commozione ha voluto esprimere le sue scuse al figlio, chiedendogli di ricominciare insieme. Speriamo che questo possa accadere.

Perla Vatiero – voto 6.5

L’augurio che noi ci facciamo è che Perla possa prendere un attimo consapevolezza di ciò che sta accadendo attorno a lei e, soprattutto, che si renda conto di dovere voltare pagina, evitando di prestarsi a “giochetti” che finiranno soltanto per farle del male. È per questo che dovrebbe smettere di piangere e concentrarsi unicamente sul suo percorso, lasciandosi alle spalle la nostalgia del passato.

Alex Schwazer – voto 10

Tra un triangolo e un altro, c’è anche spazio per l’amore puro e con l’A maiuscola. È per questo che l’immagine di Alex insieme ai suoi due bimbi e a sua moglie, ci ha regalato grandi emozioni. È sempre bello vedere i sentimenti veri, privi di qualsivoglia tentativo di accaparrarsi a tutti i costi il consenso del pubblico; lo stesso sentimento che ha portato Alex ad abbandonare la Casa del Grande Fratello perché alla fine il gioco, quando c’è l’amore per la famiglia, non conta nulla, anche se il protagonista è un campione come Alex Schwarzer.

Monia La Ferrera – voto 6

Monia o Greta? È questo il dilemma. È inevitabile, infatti, notare l’incredibile somiglianza dell’ex tentatrice con Monia. Quest’ultima entra nella Casa con un “plus”: la bella mora siculo-tunisina ha avuto una love story con Massimiliano Varrese. Addirittura, tra i due c’è anche stata una convivenza durata quasi 8 mesi, prima che lui la “lasciasse malissimo”, come ha voluto specificare la nuova concorrente. Insomma, prepariamo i popcorn.

Beatrice Luzzi – voto 7

La regina di cuori vuole abbandonare il reality di cui, fino a poco tempo fa (prima che arrivasse il triangolo Mirko-Greta-Perla), aveva le redini. Complice, probabilmente il colpo infertole da Garibaldi che, nel frattempo, se la ride con Anita. Alfonso, forse consapevole che qualora la Luzzi uscisse si perderebbe un pezzo importante del programma, le promette di farle incontrare i figli. Noi, dal canto nostro, non possiamo che sperare che Beatrice possa rimanere il più a lungo possibile, per continuare a dare pepe (e beghe) al reality.

Greta Rossetti – voto 6

È entrata – come è giusto che sia – in punta di piedi. Greta, contrariamente a quanto molti si aspettavano, in questi due giorni ha deciso di “farsi da parte” con la lucidità e la freddezza che probabilmente qualcun altro non avrebbe avuto. Tuttavia, indipendentemente da antipatie e simpatie, pare che Greta si sia integrata bene all’interno della Casa

Per il ventiquattresimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 21.2% di share.