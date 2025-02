Destra e sinistra si schierano anche sul Festival di Sanremo: chi vota chi

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche la politica si schiera per la serata finale di Sanremo. A prevalere tra le preferenze dei parlamentari è il cantautorato italiano. Se il centrodestra auspica la vittoria di Simone Cristicchi, il Pd punta sul calabrese Brunori Sas.

Maurizio Gasparri sta sponsorizzando sia pubblicamente sia privatamente l'autore di 'Quando sarai piccola' che ha scaldato i cuori dei conservatori italiani. “Viva Cristicchi! Ha parlato al cuore del Paese commuovendolo. Ha già vinto il festival sostanziale, se vincerà anche quello formale sarà bellissimo”, ha detto il capogruppo dei senatori di Forza Italia che, poi, ha attaccato l'ex conduttore del Festival di Sanremo Amadeus che aveva escluso il pezzo di Cristicchi: "Sta alla musica come io - ha detto - sto alla cardiochirurgia”. Il generale Roberto Saviano, oggi europarlamentare della Lega, ha definito il cantautore romano: "Un mio camerata, in senso letterale, non politico" e ha aggiunto: "Ne ha scritto benissimo su Facebook". Il meloniano Giovanni Donzelli ha sentenziato: "La canzone di Criticchi, bellissima, mi piace e faccio il tifo per lui". Anche l'onlus Pro Vita e Famiglia, fin dalla prima serata, si era subito schierata apertamente dedicando a Cristicchi un post su Instagram in cui ha evidenziato che il testo della canzone "affronta con una dolcezza struggente il tema della vecchiaia e soprattutto della malattia, mostrando come l'amore possa trasformare la sofferenza in dedizione e l'inevitabile declino in un'occasione per restituire tutto l'affetto ricevuto". Insomma, a destra, l'apprezzamento per Cristicchi, che negli anni ha girato l'Italia con un tour teatrale sulle Foibe, è praticamente unanime.

Nel Pd, invece, il più attento al Festival sanremese è il deputato romano Matteo Orfini che in questi giorni su Instagram ha pubblicato una serie di post con indicazioni di voto sempre più precise e chiare. "Compagne e compagni, mi raccomando. Le indicazioni di voto sono: Brunori e Lucio Corsi. Più avanti nella serata valuteremo il ricorso al voto utile". Anche la collega di partito Anna Ascani è stata molto netta e chiara: "Ve lo dico subito così evitiamo fraintendimenti: io tifo Brunori", ha scritto negli scorsi giorni, mentre oggi si dice convinta che si fermerà al terzo posto e che a vincere, suo malgrado, sarà Giorgia.

Andrea Orlando, ancora scosso per la sconfitta alle Regionali in Liguria, opta per un evergreen: Massimo Ranieri. Da Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio e oggi giornalista di Libero, arriva la presa di posizione che non ti aspetti: un post sui social con la card di Fedez con il codice del televoto.