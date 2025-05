Domenica In, Teo Mammucari parla della figlia e scoppia in lacrime: "Non ce la faccio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Momento di profonda commozione a Domenica In, quando Teo Mammucari, uno degli ospiti della trasmissione, si è trovato a parlare di una persona molto importante della sua vita, vale a dire la figlia Julia. Il conduttore telesiviso si è molto emozionato, tanto che ha avuto bisogno di un momento per riprendere il controllo.

Da apprezzato comico, Mammucari è divenuto un conduttore molto famoso e amato dagli italiani. Nel corso della puntata di ieri ha concesso un'intervista a Mara Venier, anche per presentare il suo libro autobiografico Dietro ogni profondo respiro. Si tratta di un'opera molto personale, che contiene anche i momenti più difficili attraversati da Mammucari nel corso della sua vita. Il conduttore, infatti, viene da un'infanzia molto complessa e non facile, che lo ha visto trascorrere un certo periodo di tempo in collegio. " Quando avevo tre anni mamma mi dice: 'Andiamo alle giostre', in realtà mi porta al collegio e mi lascia là ", ha raccontato. "Ero un coniglio selvatico. Non hai riferimenti, non hai mamma e papà. Sei in un contesto dove per forza ti crei un muro. Nel tempo quel collegio è diventato un locale, poi un villaggio turistico, e alla fine ho cercato di illuminarlo con questo lavoro ", ha aggiunto.

Un'infanzia difficile, quindi, che non gli ha però impedito di avere successo. Nonostante le difficoltà, Mammucari è riuscito a costruirsi una vita, una vita in cui è arrivata sua figlia Julia. Alla domanda " Qual è il giorno più felice della tua vita? " di Mara Venier, il conduttore ha risposto ironicamente: " Forse domani ", salvo poi tornare serio e aggiungere: " Qui si arriva a mia figlia ". Lo showman non è poi riuscito a trattenere le lacrime di emozione. " Ci sta… Ma non lo so se ci sta… Vai avanti tu Mara, non ci riesco" .

Con delicatezza, Mara Venier ha portato avanti l'intervista, cambiando argomento. Solo alla fine Teo Mammucari è tornato a parlare della figlia: "Adesso siamo in un momento difficile, ma tu lo sai che la amo da morire" .

Julia, che adesso ha 17 anni, è nata nel 2008 dalla relazione fra Teo Mammucari e l'ex velina Thais Wiggers. Questi ultimi sono stati una coppia dal 2006 al 2009, poi si sono separati.

Thais è tornata a Milano, poi in Brasile, portando la figlia con sé, e il conduttore non ha potuto vedere la bambina per molto tempo. Dopo tutti questi anni sembra che le questioni familiari siano ancora molto difficili.