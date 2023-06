Due giorni di incontri a Palazzo Reale per i 20 anni di Sky in Italia

In occasione del ventennale dello sbarco di Sky in Italia, il broadcaster ha organizzato una serie di eventi con ospiti illustri protagonisti della scena politica e pubblica del nostro Paese. L'appuntamento è per mercoledì 14 e giovedì 15 a Milano a palazzo Reale e in diretta sui canali 501 e 251 di Sky, oppure in streaming sui canali digital di Sky Tg24 e Sky Sport. Un grande evento per un grande traguardo, da celebrare in una cornice d'eccezione e con ospiti di elevato calibro di diversa estrazione.

Tra gli altri, Sky ha da poco annunciato anche la presenza di Francesco Bagnaia, pilota MotoGP; Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE; Federico Buffa, storyteller Sky Sport; Lucio Corsi, cantautore; Alessandro Del Piero e Francesco Totti, leggende del calcio, oltre che Fabio Fognini, tennista; Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015 di tennis. Attesa anche Samantha Cristoforetti, astronauta Esa. Tra i politici italiani sono attesi Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Ignazio La Russa, presidente del Senato; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Daniela Santanchè, ministro del Turismo. E poi, ancora, Matteo Renzi, presidente di Italia Viva e Carlo Calenda, segretario di Azione.

Era già stata annunciata la presenza di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, Beppe Sala, sindaco di Milano, Elly Schlein, segretario del Pd; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani. Tra i politici stranieri, invece, è prevista la presenza di Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, premier a interim della Libia, e di Arturs Krišjānis Kariņš, premier della Lettonia e tra i maggiori oppositori di Vladimir Putin. Tra gli ospiti ci saranno anche Aldo Giovanni e Giacomo; Sofia Goggia; Paola Cortellesi; Nicola Savino; Bebe Vio; Giovanni Malagò; gli chef di Masterchef e Paolo Banchero.

A palazzo Reale, Sky avrà a disposizione la prestigiosa sala delle Cariatidi, che verrà trasformata per l'occasione in uno studio televisivo. Gli incontri durante la due giorni di celebrazioni saranno scanditi tra interviste, dibattiti e approfondimenti con i personaggi indicati e con tutti gli altri ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere. I personaggi invitati dialogheranno e si racconteranno immaginando prospettive nuove e scenari futuri, confrontandosi anche sulle prossime sfide dell’industria creativa e televisiva. Un'industria alla quale Sky contribuisce attivamente per trasformare il mondo della tv, innovandola nei contenuti e nelle tecnologie.