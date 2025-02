Due maglie per il serale, la classifica di canto: le anticipazioni di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Venerdì 21 febbraio è stata registrata la ventesima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 23 febbraio alle 14 su Canale 5. Come sempre ci attende un appuntamento scoppiettante, ricco di performance e ospiti d’eccezione.

Il serale è ormai alle porte e gli allievi della scuola più longeva della tv italiana hanno un solo obiettivo: conquistare la maglia d’oro e accedere alla fase finale del programma. Per farlo, devono esibirsi al centro dello studio con prove di ballo e canto, cercando di ottenere il consenso di tutti e tre i professori della categoria di appartenenza. In attesa della puntata di domenica 23 febbraio, ecco tutte le anticipazioni di SuperGuida TV.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Questa settimana ci sono state grandi novità: la competizione ha riguardato esclusivamente i cantanti, giudicati da un’ospite d’eccezione, Elisa, che ha stilato una classifica di gradimento. Come sempre, le esibizioni sono fondamentali per il percorso degli allievi nella scuola. Come ormai è noto, però, non ci sono più sfide dirette: chi conquista il primo posto ottiene l’opportunità di esibirsi nuovamente e, con tre sì dai professori, accedere direttamente al serale.

Per il canto, a trionfare è stato Jacopo Sol (allievo di Rudy Zerbi), seguito da TrigNo, Vybes, Deddè e Chiamamifaro. Ultimo in classifica, invece, Luk3, allievo di Lorella Cuccarini. Per il ballo, invece, gli allievi si sono esibiti senza affrontare una vera e propria gara. Assenti Dandy, SenzaCri, Daniele e Raffaella.

Due maglie per il serale

Antonia, Alessia, Chiara, Nicolò, Francesco e Asia hanno già ottenuto la maglia d’oro per l’accesso al serale; adesso, è tempo di nuove emozioni. Così, Francesca e Jacopo Sol, grazie ai tre sì ricevuti dai professori di categoria, hanno ottenuto la maglia per il serale. Resta invece in sospeso il destino di TrigNo e Luk3, che dovranno ancora convincere rispettivamente Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Gli ospiti della ventesima puntata

Tantissimi gli ospiti d’eccezione della ventesima puntata del pomeridiano: Elisa ha giudicato la gara di canto; direttamente dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, invece, gli ex allievi della scuola di Amici: Gaia, Sarah Toscano,

e i. Infine, ospiti ancheedper la presentazione del film Follemente.