"Le fa comodo". La bomba di Helena al Grande fratello su Shaila e Lorenzo

Questa sera il Grande fratello celebrerà la semifinale dell'edizione e si decideranno i finalisti che lunedì prossimo concorreranno per il montepremi finale. Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma sono già certi di essere nella rosa dei finalisti mentre tutti gli altri avranno l'ultimo ostacolo da superare e la sfida è sempre più serrata, di conseguenza anche le strategie si fanno più complesse. Secondo i sondaggi, Helena Prestes potrebbe essere la preferita del pubblico di questa sera e, quindi, dovrebbe accedere alla finale aggiungendosi ai tre, ma una frase di Lorenzo ha fatto gridare il pubblico al complotto. " State tranquilli, non sarete voi a uscire ", ha detto il modello a Chiara Cainelli e Giglio, che rischiano l'uscita al pari della brasiliana. Parole che ha hanno fatto gridare al complotto ma che non hanno alcun fondamento reale. Potrebbe uscire, così come potrebbe non uscire Helena, non vi sono certezze.

Intanto, Lorenzo prosegue la sua relazione fatta di continui tira e molla con Shaila Gatta. Un giorno sono insieme, l'altro giorno sono separati, in un continuo giro di giostra che ha un po' stancato anche il pubblico. L'ex velina ha avuto un momento di crisi in cui ha rivelato alle coinquiline che stare al fianco di Lorenzo l'avrebbe solo penalizzata, che lei ha trascorso il tempo a curare gli altri ma che era arrivato il momento di prendersi cura di se stessa e così via. Sembrava decisa ad allontanarsi da Lorenzo ma poi si è scusata con lui, gli ha detto che non pensava quelle cose e ora tra i due è tornato il sereno. Ma Helena non ci crede: " A lei fa comodo tutto ciò. A me non convince tutto questo. L’amore non è questo. Mi sembra forzato ".

Di opinione diversa è Jessica, che invece crede fermamente nel rapporto tra Shaila e Lorenzo e, parlando proprio con la brasiliana, sostiene che " quando ci si piace così tanto è difficilissimo, basta pochissimo per ricominciare ".

Ma Helena non è l'unica a non credere nel rapporto tra i due, perché sono diversi gli inquilini della Casa secondo i quali i due si sarebbero riavvicinati in modo troppo plateale e che, quindi, dietro potrebbe esserci una strategia per portare Shaila in finale, nel caso, provare a far vincere uno di loro. Intanto sono numerosi i telespettatori che lamentano l'egemonia dei fandom tossici che hanno falsato completamente il televoto del Grande fratello.