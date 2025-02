“Fammi parlare “. E la figlia gela il padre a C’è posta per te. Cosa è successo

Noemi a C'è posta per te

Nuova storia familiare a C'è posta per te, lo storico programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda sabato 8 febbraio, un padre, Gianluca, ha mandato a chiamare sua figlia Noemi. Lui e la madre di sono separati anni fa e pare che la donna avesse un altro uomo, con il quale, dalla Sicilia, si è trasferita ad Ancona. La ragazza, che quando questo succede era adolescente, decide di non seguire sua madre e di restare nell'isola, dove ha gli amici e frequenta la scuola. Gianluca conosce, quindi, Antonella, i due iniziano una relazione e vanno a convivere. Ma l'inserimento non va così bene con tra Noemi e Antonella, le due faticano a trovare un equilibrio a un'armonia. Cominciano le liti e i dissapori, che si trasformano in veri e propri conflitti, al punto che Noemi va via di casa e si trasferisce da sua madre.

" Ho solo sbagliato a dirti sempre sì ", sono le parole del padre nello studio di C'è posta per te quando inizia il confronto tra i due. Gianluca propone a Noemi di tornare a casa con nuove regole e nuovi equilibri, anche perché nel pieno della sua ribellione la ragazza aveva iniziato a frequentare saltuariamente la scuola e a fare tardi la notte. Antonella le espone le difficoltà di entrare in quella famiglia e di costruirsi come alternativa a sua madre. Noemi non ci sta, sostiene di sentirsi "di troppo" in quella casa con Antonella e di non percepire l'affetto paterno, che di tutta risposta ammette di sentire la sua mancanza. " Ti sei intromessa nei battibecchi tra me e mio padre, dicendo che mamma era una morta di fame per il mantenimento. Fammi parlare! A me l'educazione me l'hanno insegnata, se tu dici che sono maleducata, io sono educata, se io faccio così significa che tu a me rispetto non me ne hai portato ", sbotta a un certo punto Noemi rivolgendosi ad Antonella.

Ma le sue parole colpiscono anche Gianluca: " Diglielo in faccia a mia madre che è una poco di buono, tu pensi che è una poco di buono perché ti ha tradito ".

Lo sfogo di Noemi in studio denota un forte malessere nella ragazza per una separazione mai del tutto digerita e due genitori che stanno cominciando una nuova vita, della quale lei non si sente parte. Con queste premesse, non stupisce che abbia deciso di non aprire la busta, tra le polemiche del pubblico secondo il quale la giovane avrebbe dovuto chiedere scusa al padre.