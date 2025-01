Fantasanremo 2025, le squadre e i Bonus e Malus: ecco come si gioca

Manca meno di un mese all'edizione del Festival di Sanremo 2025 e già si parla di FantaSanremo, un gioco divenuto molto popolare fra i telespettatori. In pratica, il fantasy game consiste nel comporre delle squadre virtuali formate da cinque artisti (sette in questa edizione) che parteciperanno alla competizione musicale, e gestirle, nominando un capitano. Nell'edizione del 2022 c'è stato un vero e proprio boom, con mezzo milione di squadre iscritte, e da allora il gioco ha assunto una certa importanza, tanto che sono gli stessi artisti a prestarsi.

Il FantaSanremo

Il gioco ha preso vita nel 2020, all'interno del bar Papalina, a Porto San'Elpidio (Fermo). Fu un gruppo di amici a idearlo per trascorrere del tempo insieme e divertirsi mentre guardavano il Festival. In breve, tuttavia, quello che doveva essere un semplice svago ha acquisito sempre più popolarità, coinvolgendo numerose persone, fino a diventare un vero e proprio business. Nel 2024 si sono raggiunti i 2,6 milioni di giocatori.

Uno dei fondatori, Giacomo Piccinini, ha parlato con entusiasmo della sua creazione, spiegando come adesso il gioco sia diventato un vero e proprio lavoro. Chiaramente nel corso degli anni il regolamento ha subito delle modifiche, così da adattarsi a una platea più ampia. Il FantaSanremo ricorda molto il Fantacalcio: consiste, in sostanza, nel formare una squadra virtuale attingendo da personaggi reali. La squadra deve essere composta da cinque membri scelti fra quelli in gara, e prevede un capitano. Gli artisti possono essere acquistati servendosi dei 100 Baudi (valuta del gioco messa a disposizione di ogni giocatore), ma bisogna tenere in conto che ciascuno ha un valore diverso, sempre espresso in Baudi. Il valore della squadra non deve superare i 100 Baudi.

Una volta composta la squadra, è possibile iscriverla a una Lega (ovvero un insieme di squadre riferite a un solo iscritto). Si possono creare al massimo cinque squadre. Al termine del Festival di Sanremo viene presentata una classifica degli artisti, delle squadre e delle Leghe. A vincere sono l'artista e la squadra che ha ottenuto maggiori punti. In palio c'è la "Gloria eterna". Lo scorso anno ha vinto il gruppo musicale La Sad, con 486 punti.

Squadre, Leghe, Bonus e Malus

Come abbiamo detto, per giocare bisogna creare una squadra composta dagli artisti "acquistati" con i Baudi a disposizione. Ogni giocatore ha un valore diverso in base alle sue quotazioni, e l'importante è che il valore complessivo della squadra non superi i 100 Baudi.

Quest'anno, a differenza delle precedenti edizioni, gli artisti acquistabili saranno sette, e non cinque, perché due andranno a costituire le riserve. Questo permetterà ai giocatori di cambiare formazione ogni sera. Gli artisti schierati potranno accumulare Bonus, mentre a chi è in riserva spetteranno solo i Bonus extra. Rimane invece la regola della scelta di un capitano per ogni squadra (se ne possono creare al massimo cinque). Il capitano, che può cambiare ogni sera, ricopre un ruolo fondamentale, perché permette di raddoppiare i punti a seconda del piazzamento in classifica.

Una volta formata la squadra, si può iscriverla a una Lega. Le Leghe possono essere pubbliche, oppure privato, nel caso la sfida sia rivolta a un gruppo ristretto, come amici e parenti. Ogni utente può creare fino a cinque Leghe.

Per Bonus e Malus si intendono quelle azioni che possono portare o togliere punti agli artisti in gara. Abbiamo prima di tutto i punteggi determinati dal posizionamento in classifica. Poi c'è il Bonus sponsor, legato agli abiti, o vari Bonus serali, che includono "Ballerini", "Performer", "Cantante che suona uno strumento", "Sedare rissa in diretta", "Invasione del palco non programmata", "Dirige l'orchestra Beppe Vessicchio". Ciascuno di questi vale dei punti che vanno da 10 fino a 30. Non manca anche il Bonus dopofestival, come il "Batti il 5 a Cattelan", o "Selfie".

Fra i Malus, ossia quelle azioni che fanno perdere punti, abbiamo "Mai nominare il Fantasanremo", che fa perdere 10 punti, "Sbagli di pronuncia", "Outfit total black", "Cadute", "Problemi tecnici", "Fischi", "Rissa", fino a "Squalifica", che vale - 100 punti.

Come partecipare

Il Festival di Sanremo 2025 comincerà la sera dell'11 febbraio per chiudersi il 15

febbraio. Per partecipare al FantaSanremo è necessario registrarsi sul sito ufficiale ( qui ) oppure scaricare l'app dedicata. Ci si può iscrivere fino al, con termine ultimo entro le 23.59.