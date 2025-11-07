Una finale "Tale e Quale"

È rimasto uno dei pochi veri show, anzi varietà, della televisione e stasera arriva al gran finale di stagione. Ovviamente è Tale e Quale, quel mix di canzoni, costumi, imitazioni e sano divertimento senza derive trash per tutta la famiglia. La puntata finale è anche una serata speciale dedicata alla solidarietà: il premio di 20.000 euro sarà infatti devoluto all'Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi. Conti (foto), storico ambassador, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori.

Sul palco si esibiranno nuovamente i dodici protagonisti di questa edizione. La classifica vede in testa Pamela Petrarolo, ma il gioco può ancora cambiare.

Carmen Di Pietro sarà Mina, Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain, la Petrarolo proverà a restare in vetta con Emma, Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà, Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno Gigi Proietti e Claudio Villa, Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D'Alessio, Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones e Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio (sempre in giuria insieme a Panariello e Marcuzzi). Quarto giudice Nicola Savino, che da gennaio sarà alla conduzione di Tali e Quali. Alla giuria si aggiunge anche Orietta Berti.