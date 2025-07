Flavio Insinna, la compagna conosciuta ad Affari Tuoi, Don Matteo e il ritorno in Rai con Carlo Conti: ecco dove lo vedremo

Un anno fa Flavio Insinna diceva addio alla Rai. Dopo aver condotto per anni trasmissioni con ottimi ascolti e terminata l'esperienza come giudice nel programma "L'acchiappatalenti" di Milly Carlucci, il popolare conduttore annunciò il passaggio a La7. Ma l'esperienza sulla rete privata è durata un soffio e ora Insinna si prepara a tornare sulle reti pubbliche in una insolita veste, quella di concorrente.

Don Matteo alla conduzione

Il grande pubblico ricorda bene quando, a 35 anni, esordì come co-protagonista di una delle fiction più longeve e di successo della Rai, "Don Matteo". Fino a quel momento per lui c'erano stati solo il teatro e ruoli minori. Nei panni del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi l'attore conquistò molti consensi ma nel 2006 dopo anni di fiction e film per il cinema Insinna decise di scrivere un'altra pagina della sua carriera, accettando la conduzione del preserale "Affari tuoi". Nel 2008 il conduttore romano decise di tornare alla recitazione come protagonista delle sue stagioni della serie "Ho sposato uno sbirro", ma dopo altre brevi incursioni nel mondo del cinema, passò a Mediaset dove gli fu affidata la conduzione de "La Corrida". L'esperienza su Canale 5, però, durò poco e rientrato in Rai Flavio Insinna tornò alla guida prima di "Affari tuoi" e poi dal 2015 del quiz "L'eredità". Diviso tra cinema, tv e teatro, il conduttore ha vissuto gli ultimi anni in Rai in sordina, scegliendo così di fare un cambiamento importante e passare a La7 dove, nell'ultimo anno ha condotto il gioco "Famiglie d'Italia".

La compagna conosciuta ad Affari Tuoi

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Flavio Insinna ha sempre mantenuto un basso profilo, anche quando si legò - all'inizio degli anni 2000 - alla giornalista e autrice Rai Mariagrazia Dragani. La coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2015 ma le nozze non si celebrarono mai. Un anno più tardi, nel 2016, Insinna incontrò l'attuale fidanzata, Alessandra Riccio. Galeotto fu il programma "Affari tuoi": Riccio era una concorrente della regione Veneto e proprio nello studio Rai tra lei e il conduttore scattò la scintilla, che sfociò in una relazione quando la concorrente lasciò la trasmissione, vincendo 36mila euro. Lei, 49 anni, è un'insegnante di taekwondo e con Insinna convive a Roma con i loro due cani, Minni e Lola.

Dove lo vedremo in Rai

Ora che l'esperienza su La7 si è conclusa Flavio Insinna è pronto a tornare in Rai nei panni di concorrente di "Tale e quale show". Carlo Conti lo ha voluto nel cast della prossima edizione del suo programma, che Insinna conosce molto bene.

Nel 2013, infatti, il conduttore fu invitato a partecipare come giudice di quell'edizione e ora, otto anni dopo, è pronto a vivere lo show da protagonista