La forza di Fiordaliso, il teatrino di Massimiliano Varrese: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 9 dicembre, la 25esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, sono stati tantissimi i temi che il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato insieme ai protagonisti della trasmissione. Spazio al triangolo Mirko-Greta-Perla, con il marchigiano sempre più indeciso sul da farsi. È di nuovo scontro, dopo un breve periodo di tregua, tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. E ancora, grandi emozioni per Fiordaliso che ha ricevuto una sorpresa dai suoi due figli. A lasciare definitivamente la Casa è stato proprio Mirko. Gli inquilini finiti al televoto, sono: Sara, Marco, Vittorio e Perla. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della venticinquesima serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 9

Comunque vadano le cose, Zia Fiorda è la vincitrice morale di questo Grande Fratello: un grande esempio di donna, amica, figlia e mamma. È forse per questo che tutti gli inquilini della Casa la amano, esattamente come il pubblico fuori che ha imparato ad apprezzarla per la sua sincerità. Con grande tenerezza ha ammesso i suoi errori e ha aperto il suo cuore, dichiarando le sue debolezze e fragilità.

Mirko Brunetti – voto 5

Siamo stanchi dell’indecisione di Mirko: non è mai “si” o “no”, ma sempre “non lo so” e “forse”. Va bene che non voglia ferire nessuno, ma non è in questo modo che ci si comporta, perché da questo al sembrare senza personalità il passo è breve. A dimostrazione di ciò, il pubblico l’ha voluto fuori dalla Casa. Un grande peccato, avrebbe potuto fare un bel percorso.

Perla Vatiero – voto 7

“Quanto pesa l’orgoglio nelle vostre parole?”, chiede il padrone di casa. Perla risponde che non è questione di orgoglio, ma di dignità; eppure, l’impressione – a guardare i suoi occhi - è che sia profondamente delusa dal comportamento di Mirko che negli ultimi giorni ha un po' mostrato un atteggiamento altalenante. Per il resto, non possiamo sapere come sarebbero andate le cose senza l’ingresso di Greta, probabilmente non in questo modo. Basterebbe pensare ai primi giorni di permanenza di Perla nella casa per riflettere sul possibile epilogo.

Massimiliano Varrese – voto 3

Se questo era l’effetto che Monia La Ferrera avrebbe dovuto sortire su di lui, sarebbe stato meglio che quest’ultima non fosse entrata nella Casa. Dopo settimane di silenzi, l’attore è tornato alla carica. Avrà forse capito che per parlare di lui in puntata e per essere protagonista del piccolo schermo con lunghe passeggiate e soliloqui (che non ci mancavano per nulla) doveva scagliarsi nuovamente contro Beatrice Luzzi? Evidentemente si. Adesso, caro Varrese, il problema non è l’acceso confronto (quello può anche starci per dare un po' di pepe in più alle dinamiche da reality) ma il modo in cui questo avviene. “Fai la pace con tuo padre e poi ne riparliamo”, ha tuonato contro la Luzzi; un’affermazione decisamente pesante e fuori luogo, oltre che strettamente personale e che sta al di fuori da qualsivoglia querelle da reality. Stendiamo un velo pietoso sull’uscita in studio: “Ho usato una tecnica sopraffina di recitazione per farle ammettere che le piaccio (riferendosi all’interesse dichiarato alla Luzzi ndr…)”.

Sara Ricci – voto 5

È entrata nella Casa sembrando la migliore amica di Beatrice Luzzi. Sono bastate soltanto due puntate e Sara ha letteralmente vuotato il sacco. Così, ieri sera ha sparato una serie di cartucce, una dietro l’altra, ai danni dell’Eva Bonelli di Vivere, andando a ripescare vicende del passato. Che dire, meno male che erano felicissime di rincontrarsi. Una sola nota: non poteva mostrarle il suo disappunto prima, piuttosto che aspettare la diretta?

Beatrice Luzzi – voto 8

Diciamocela tutta: aspettavamo soltanto questo. Dopo averci fatto prendere un colpo, rivelando di volere abbandonare la nave - di cui fino ad ora è stata al timone - Beatrice ha deciso di farci tornare a sognare cantandogliene quattro a Massimiliano Varrese, che sembra aver perso completamente la bussola. Questa Luzzi ci mancava e adesso speriamo che continui in questa direzione; in fondo volevamo soltanto questo.

Greta Rossetti – voto 5

“A me non importa se rimane Mirko o se rimane Perla”, dice Greta a proposito del verdetto del televoto. La vera domanda è: chi ci crede? Abbiamo capito che la Rossetti sta servendo la sua vendetta in un piatto freddo (nonché ignorando Mirko) ma è impossibile che non le interessi nulla. D’altronde, perché è entrata al Grande Fratello? Vedremo che cosa accadrà adesso dopo l'uscita dell'ex fidanzato.

Per il venticinquesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.9% di share.