La forza di Rosy, l’indecisione di Mirko: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 27 novembre, la 22esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato tantissimi temi insieme ai protagonisti della trasmissione. Immancabile il triangolo Greta-Mirko-Perla, con l’attesissimo confronto tra Greta e Perla e quello tra Mirko e la Rossetti che ha voluto mettere un punto alla loro storia, tuttavia, accettando di varcare la porta rossa come concorrente nella puntata di sabato prossimo. Riflettori puntati anche sul nuovo triangolo che, in questi giorni, ha preso piede nella Casa di Cinecittà, quello di Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. E ancora, Rosy ha ricevuto una sorpresa da tutta la sua famiglia che è andata a trovarla per farle sentire la loro vicinanza. Angelica è stata definitivamente eliminata dalla Casa del Grande Fratello. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Rosy, Vittorio, Beatrice, Alex, Anita, Fiordaliso, Massimiliano, Giuseppe e Paolo. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa. Ecco le pagelle della ventiduesima serata.

Concorrenti

Mirko Brunetti – voto 4

“Perla per me è Perla”, ha detto il concorrente nel corso della settimana. Su questo effettivamente avevamo pochi dubbi ed è stato chiaro sin dal primo secondo in cui Mirko si è trovato di fronte all’ex fidanzata. Tuttavia, ciò che non torna è una cosa: se nei giorni scorsi ha rivelato agli inquilini di aver baciato controvoglia colei che sarebbe la sua fidanzata “in carica”, Greta Rossetti, perché in puntata ha negato tutto? Indipendentemente da ship varie sulla coppia Perla-Mirko o Mirko-Greta, ciò che è doveroso è che l’inquilino faccia chiarezza per evitare di ferire entrambe, come già sta accadendo. Poi, nel confronto con Greta afferma di essere sempre stato coerente rispetto a ciò che dice il suo cuore. La domanda sorge spontanea: cosa dice il suo cuore? Noi ancora non l’abbiamo capito.

Giuseppe Garibaldi – voto 7

Colpo di scena al Grande Fratello: fino a questo momento abbiamo sempre “accusato” Garibaldi di utilizzare il rapporto con la Luzzi per strategia; adesso, iniziano ad emergere i primi dubbi. In questi giorni, Giuseppe sta accusando il colpo per l’avvicinamento tra Beatrice e Vittorio e le sue lacrime lascerebbero pensare ad un vero malessere e non soltanto ad una semplice questione di orgoglio. Sofferenza confermata anche nella puntata di ieri sera, quando dinanzi ai video che mettevano in luce l’evidente complicità tra Menozzi e la Luzzi, Garibaldi non riusciva a stare fermo, mostrandosi parecchio nervoso.

Vittorio Menozzi – voto 5.5

Tra la Luzzi e “il primitivo”, c’è di mezzo “l’intellettuale”; così è stato definito Vittorio nella puntata di ieri sera, prima da Cesara Buonamici e poi da Alfonso Signorini. Il concorrente in questi ultimi giorni ha manifestato l’interesse per Beatrice definendola una donna “affascinante”. A lasciare perplessi il tempismo con cui Vittorio ha fatto queste rivelazioni, soprattutto se consideriamo l’interesse già dichiarato in queste settimane per Heidi, Anita e, per l’ultima arrivata nel reality, Sara Ricci. Quella di Vittorio sarà pura strategia o inaspettata attrazione?

Angelica Baraldi – voto 6.5

È la nuova eliminata di questa edizione del Grande Fratello. Angelica è uscita dalla Casa comunque con la vittoria in tasca, quella di essersi sentita dire “Ti amo” dal suo fidanzato Rick. La Baraldi è stata comunque una concorrente che ha saputo rendersi protagonista; dopo un inizio in sordina, infatti, è stato proprio grazie a lei che si sono innescate alcune dinamiche del reality.

Rosy Chin – voto 8

“Non mi sono mai sentita la bambina di papà”, ha confessato Rosy a cuore aperto confidandosi con i suoi compagni d’avventura. La chef si è fatta portavoce di un messaggio molto forte: quello di ribellarsi al volere del padre che a detta sua la “opprimeva”. La concorrente è stata protagonista di un’emozionante pagina del Grande Fratello, ricevendo la sorpresa della mamma Elena, del fratello Davide - con cui ha avuto un rapporto molto complicato – e soprattutto del papà Corrado. Insomma, non abbiamo mai avuto perplessità sulla forza di Rosy, che sin dal giorno zero ha fatto uscire la sua personalità che può piacere, come no, ma è comunque da ammirare la sua voglia di mettersi a nudo.

Beatrice Luzzi – voto 4.5

Un po' una caduta di stile quella della Luzzi nei confronti della “coppia” Mirko-Perla; così, a colloquio con Fiordaliso, si è trovata a spendere parole non troppo carine nei confronti della Vatiero. In particolare, ha definito Mirko “troppo” per quest’ultima. A detta di Beatrice, infatti, Brunetti – al contrario di Perla – potrebbe aspirare a molto di più. Ha sicuramente ragione Alfonso Signorini quando ha sottolineato all’attrice, la triste uscita e, peraltro, parecchio retrograda. Poi, che dire riguardo al rapporto che sta diventando sempre più forte con Vittorio: “Siamo vicini intellettualmente”, ha affermato l’attrice, ed in un batter d’occhio il pensiero dei fedelissimi dei reality sarà andato alla “chimica artistica” tra Soleil e Alex Belli. Insomma, vedremo che cosa accadrà, ma una cosa è certa: la coppia Menozzi-Luzzi dal punto di vista strategico potrebbe non avere rivali.

Perla Vatiero – voto 7

Di Perla abbiamo sempre apprezzato la sincerità e la schiettezza. Tuttavia, è emerso un neo nella puntata di ieri sera nel corso della sua narrazione del rapporto con Mirko: “Se io provo ancora qualcosa non lo so”. La vera domanda è: chi crede a queste parole? Basterebbe vedere soltanto i loro scambi di sguardi per comprendere che forse la Vatiero sa bene – forse troppo – ciò che sente nei confronti dell’ex. Chapeau per il faccia a faccia avuto con Greta; si prospettavano fulmini e saette e, invece, niente di tutto ciò. Al contrario, le due si sono rese protagoniste di un confronto sano, giusto e misurato, dando una bella lezione a tutti, primo tra tutti Mirko, il regista di questa situazione.

Per il ventiduesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 21.2% di share.