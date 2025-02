"Fuffaguru, parlano le tue condanne", "Incapace". Volano stracci tra Fabrizio Corona e Mario Giordano

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabrizio Corona torna a fare parlare di sé non per i gossip ma per le sue attività finanziarie. Nelle ultime ventiquattro ore tra l'ex re dei paparazzi e il conduttore Mario Giordano sono volati stracci sui social network e in televisione a seguito dell'inchiesta condotta dal programma "Fuori dal coro" sui "fuffaguru". La popolare trasmissione di Rete4 ha acceso i riflettori sulle attività finanziarie e il "Progetto Corona" a seguito di numerose segnalazioni di utenti che, attratti dal miraggio di guadagni facili e garantiti da Corona, si sono affidati a lui perdendo però buona parte dei loro risparmi. "Fuori dal coro" ha indagato sulla vicenda che vede coinvolto in prima persona Fabrizio Corona, ma la reazione di quest'ultimo all'incursione dell'inviato della trasmissione è stata furiosa e questo ha innescato la lite con Giordano.

Cosa è successo

La situazione è degenerata quando l'inviato di Fuori dal Coro ha intercettato Fabrizio Corona e ha provato a porgli qualche domanda in merito alle sue attività finanziarie. Prima che il servizio venisse mandato in onda nella puntata di mercoledì 26 febbraio, l'ex re dei paparazzi ha condiviso sui suoi canali social cosa è successo con l'inviato e ha sparato a zero contro Mario Giordano e la sua trasmissione. " Quel tal programma di Mediaset Fuori dal coro diretto da quell’incapace di Mario Giordano che fa speciali 'giornalistici' sui fuffaguru, oggi pomeriggio mi ha mandato una specie di giornalista pubblicista vuncio (lurido in milanese, ndr), ad aggredirmi con la telecamera sotto casa con la solita tecnica della domanda con la risposta insita provando a incastrarmi", ha raccontato su Instagram Corona, proseguendo: "Dopo dieci minuti di assalto violento e aggressivo ho dovuto chiamare il suo capo, capo anche dell'infotainment del Biscione. L’atteggiamento, stranamente, è immediatamente cambiato e ho quindi rilasciato un’intervista sul 'Progetto Corona', tanto menzionato da chi, in cerca di hype, vuole polemica e visibilità. Questo tipo di intervista non solo danneggia la credibilità del giornalismo, ma minaccia anche il diritto del pubblico a ricevere informazioni equilibrate e imparziali ". Parole durissime alle quali Mario Giordano ha voluto replicare prima della puntata.

La replica di Giordano

Con un video condiviso sulla sua pagina personale di Instagram, Mario Giordano ha replicato a tono a Fabrizio Corona: " Ci insulta, insulta Fuori dal Coro, insulta a me, insulta i miei inviati, del resto è così, no? Quando uno non ha argomenti, che cosa fa? Insulta. Noi non abbiamo il certo bisogno di metterci allo stesso livello di Fabrizio Corona. Chi è Fabrizio Corona? Lo sanno tutti, parlano per lui le condanne definitive per corruzione, bancarotta, gli anni di galera. Insomma, si sa chi è Fabrizio Corona ". Poi il giornalista ha parlato apertamente delle attività finanziarie di Corona e dell'ambiguità della pratica, che avrebbe fatto perdere molti soldi a chi ha deciso di seguirlo: " Quello che forse non si sa è che dietro questa sua ultima attività di gossip con Falsissimo lui sta lanciando un’altra attività economica, 'Progetto Corona', insomma, chiede soldi, fa fare investimenti, suggerisce investimenti dicendo che sono guadagni garantiti. Ecco, quello che non si sa è che questi guadagni a sentire tante testimonianze che abbiamo raccolto non sono affatto garantiti, ma non solo. Quello che non si sa è che dietro questo progetto si nascondono società in paesi lontani, paradisi fiscali". La Consob si sarebbe interessata della vicenda e i canali Telegram di Corona sarebbero stati segnalati più volte proprio come "truffa". "Ci sono molte ombre dietro questo Progetto Corona. E questo noi siamo andati a chiedere e lui, insomma, non ci ha fatto una gran bella figura perché sembra che non sia molto preparato. Ma attenzione, non si può scherzare con questi temi. Sono temi delicati nei quali dipende la vita, i risparmi e spesso anche la vita delle persone. Per questo è necessario fare chiarezza e noi l’abbiamo fatta facendo, caro Fabrizio Corona, un servizio giornalistico", ha chiarito sul web Giordano.

La risposta di Corona

Poche ore prima che la puntata di Fuori dal coro andasse in onda, Corona ha replicato nuovamente al giornalista e conduttore di Rete4 e i toni si sono fatti ancora più offensivi: " Caro incapace con la voce da donna che conduci un programma indecoroso sotto testata giornalistica Mediaset, il riferimento ai miei processi e alle mie condanne qualifica il tuo intervento e la tua persona.

Pure tu incapace venivi a prendereper quel programma di nome 'Lucignolo'.... Te lo ricordi?". Nonostante il botta e risposta, il servizio su Corona è comunque andato in onda sollevando dubbi sulla regolarità dell'attività condotta dall'imprenditore.