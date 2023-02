Gaffe di Barbieri: ecco cosa ha fatto scoppiare la ridarella a MasterChef

Risatine a non finire durante l'ultima puntata di MasterChef Italia, trasmissione andata in onda giovedì sera su Sky (in streaming su Now), quando il giudice Bruno Barbieri ha pronunciato in maniera poco chiara la parola "amuse-bouche". Un'uscita risultata fin troppo esilarante alla Masterclass, dove è scoppiato un vero e proprio attacco di risa.

" Allora ", esordisce lo storico giudice di MasterChef, riferendosi a tre dei concorrenti in gara, " devo dire che tutti e tre siete riusciti a centrare le caratteristiche dell'amuse-bouche... ". Cala il silenzio in studio. Il primo a voltarsi verso Barbieri è lo chef Giorgio Locatelli, che ha uno sguardo a dir poco sbalordito. Subito dopo, Antonino Cannavacciuolo scoppia apertamente a ridere, non riuscendo a trattenersi.

Quell'amuse-bouche, suonato più come un “mush-bush”, fa partire in studio un attacco di ridarella in piena regola. Anche i concorrenti, da sempre molto rispettosi nei confronti dei giudici, non possono contenere le risa e cedono all'ilarità del momento.

Barbieri, va detto, la prende bene, e si unisce alle risate. “ E dai, ca**o ”, esclama. “ Scusate, abbiamo un attimo un problema noi tre ”, aggiunge. “ Allora, ricominciamo. Prego, Giorgio... ” Niente, le risate non si interrompono. Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo continuano a sghignazzare, divertiti dalla gaffe del collega. Locatelli tira addirittura fuori un fazzoletto per asciugarsi le lacrime.

Non tutti, va detto, riescono a capire la ragione di tanta ilarità. Uno dei concorrenti chiede spiegazioni, così è lo stesso Barbieri a chiarire: " Ho detto una zeta e una esse un po' strana, e loro hanno iniziato a fare i cretini, da lì è iniziato tutto... Se ho la esse così, che ti devo fare... ho la esse così. Adesso basta, però, dai ".

“ Per fortuna che lo chef Cannavacciuolo comincia a ridere, perché io non riuscivo più a trattenermi ”, è poi il commento a freddo di Sara, una delle concorrenti. Sicuramente è stato un fuoriprogramma davvero divertente, che ha smorzato un po' la tensione che a volte si avverte nella Masterclass, dove i giudici appaiono spesso come molto rigidi.

Tornando all'amuse-bouche, si tratta di una pietanza che viene consumata a inizio del pasto, addirittura prima degli antipasti. Deve essere di piccole dimensioni, e, in genere, può essere mangiata in un solo boccone. Il termine francese amuse-bouche significa letteralmente "diverti-bocca" e indica un assaggio che deve deliziare il palato.