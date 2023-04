Gf Vip 2023: ecco quanto guadagnano il vincitore e i finalisti

Mancano pochissime ore e sapremo il vincitore della settimana edizione del Grande Fratello Vip. Dopo quarantacinque prime serate su Canale 5, trasmesse da settembre 2022 ad aprile 2023 e 197 giorni di reclusione, questa sera, lunedì 3 aprile, andrà in onda a partire dalle 21.20 la puntata finale del reality condotto da Alfonso Signorini e che, quest’anno, almeno per il momento, ha saputo far discutere più di tutti.

I finalisti

A contendersi il montepremi finale saranno in sei, per il momento i finalisti ufficiali sono: l’influencer venezuelana Oriana Marzoli, l’influencer e sorella di Clizia Incorvaia, Micol Incorvaia, l’ex naufrago Edoardo Tavassi, la modella Giaele De Donà, e l’influencer Nikita Pelizon. È ancora in corso, infatti, il televoto per scoprire il sesto finalista che sarà tra Milena Miconi e Alberto De Pisis.

Chi sarà in studio

In studio stando alle indiscrezioni, oltre che alle due opinioniste del programma, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, torneranno anche gli ex vipponi; non tutti, però. Infatti, stando alle nuove disposizioni, non dovrebbero essere presenti in trasmissione quelli che sono stati espulsi dal reality. Primi tra tutti gli ultimi a essere stati squalificati dal gioco, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. A seguire, mancheranno anche i concorrenti eliminati tramite televoto d’ufficio, Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci e chi ha abbandonato autonomamente il gioco, dunque, Marco Bellavia, Luca Salatino, Patrizia Pellegrini e Sara Manfuso (già esclusa dopo il diverbio con Alfonso Signorini). A questi si aggiungono anche gli altri squalificati: Ginevra Lamborghini e Riccardo Fogli. Dovrebbero, invece, essere regolarmente in studio questa sera, i concorrenti eliminati dal tradizionale televoto: Attilio Romita, Luca Onestini, Sarah Altobello, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nicole Murgia, Wilma Goich, George Ciupilan, Gegia, Cristina Quaranta, Pamela Prati, Amaurys Perez, Carolina Marconi, Luciano Punzo, Charlie Gnocchi.

Il montepremi finale del Gf Vip

Saranno in molti che, con l’avvicinarsi della finale, si chiederanno non soltanto chi vincerà questa edizione del Gf Vip, ma quanto guadagnerà il vincitore del reality. Il montepremi di questa edizione, è rimasto invariato rispetto a quello delle edizioni precedenti e l'importo è pari a 100.000 euro. In tanti, però, non sanno che non tutta la somma andrà direttamente nelle tasche del vincitore, ma metà del premio dovrà essere devoluta in beneficenza ad un'associazione scelta precedentemente dal concorrente. Dunque, il vincitore del reality riceverà un montepremi pari a 50.000 euro. Nelle edizioni precedenti, molti concorrenti hanno scelto di destinare la metà del montepremi a fondazioni e associazioni come la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Telethon e altre ancora. Tuttavia, la scelta dell’associazione benefica a cui devolvere il montepremi viene fatta molto prima della serata finale, proprio per non subire alcun tipo di influenza.