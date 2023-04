Gf Vip, Edoardo Tavassi richiamato da Signorini: "È l'ultima volta"

La finale del Grande fratello vip è sempre più vicina. Il 3 aprile si conoscerà il nome del vincitore di questa edizione, ma nelle ultime ore c'è un concorrente che ha rischiato di essere squalificato a un passo dalla fine del programma: Edoardo Tavassi. Il romano ha avuto un'accesa discussione con Micol e nello scontro sono volate parolacce e offese. Un atteggiamento per il quale Tavassi era già stato "ammonito" e che aveva portato già alle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro. Così è intervenuto Alfonso Signorini.

Cosa è successo nella Casa

Edoardo Tavassi è stato convocato in confessionale ma ad attenderlo non c'era uno degli autori ma bensì Alfonso Signorini. Il conduttore ha voluto parlare in prima persona con Edoardo per quanto accaduto con Micol. " Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol – ed eravate in una situazione di intimità – ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire", lo ha ammonito il conduttore, che poi ha proseguito : "Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata, ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione ". E non si tratta della prima volta che Edoardo viene richiamato all'ordine nelle ultime settimane.

Lo scontro tra Edoardo e Micol

A costringere Signorini a richiamare Edoardo Tavassi è stata la sfuriata di quest'ultimo nei confronti di Micol. Tra i due i toni si sono fatti accesi mentre parlavano della finale e il fratello di Guendalina ha usato parole durissime contro la concorrente: " Sei proprio una povera sfigata. Sei una povera sfigata e non te ne frega un cazzo, questa è l'ennesima dimostrazione. Stai a fa' proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merda che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a fanculo ".

Tavassi si è scusato con Signorini, sostenendo di non avere avuto però un atteggiamento aggressivo ma solo scurrile, ma il pubblico non ha comunque gradito e ha ricordato che per lo stesso atteggiamento Del Moro e Donnamaria sono stati espulsi dal gioco. Qualcuno aveva chiesto addirittura la squalifica di Tavassi, ma Signorini ha optato per una ramanzina, che sembra essere stata recepita dal romano.