"Vaffan..", poi partono le bottigliate: l'attacco choc degli immigrati contro la troupe Mediaset

Insulti, lanci di bottiglie e minacce gravissime. L’ennesimo episodio di violenza e disordine che coinvolge immigrati extracomunitari irregolari e i giornalisti di Fuori dal Coro che hanno l’unica “colpa” di fare delle domande ed esigere delle risposte. La battaglia della trasmissione condotta da Mario Giordano contro l’immigrazione irregolare continua imperterrita ma, ogni volta, il grado della violenza si alza sempre di più. Durante l’ultima puntata, infatti, andata in onda ieri sera in prima serata come ogni domenica, si è visto un servizio tanto chiaro quanto grave.

La troupe di Fuori dal Coro si trovava a Parma, città ormai invasa dalla criminalità e dall’illegalità che, molto spesso, arriva proprio da alcuni immigrati che, purtroppo, non sono riusciti a integrarsi. Le immagini valgono più di mille parole. La giornalista televisiva Cristina Mastrandea è stata accerchiata da alcuni facinorosi che, prima l’hanno minacciata, e poi sono passati alle maniere forti con addirittura un lancio di bottiglia. “Ma perché mi tiri una bottiglia, mi ammazzi così lo sai?”, chiede con tono fermo l’inviata della trasmissione. Secondo gli aggressori, sul versante opposto, la colpa è sua.

“Puoi andare da un’altra parte a girare. Sei tu che stai cercando di creare casino, vai da un’altra parte, ci sono altre risse in giro”, le rispondono gli immigrati. Poi uno si avvicina attacca. “Vaffan*** tua madre” dice alla telecamera avvicinandosi in maniera violenta. “Ci fate passare per favore, se no chiamo la polizia”, spiega la giornalista.

Niente da fare. Il tono di sfida rimane sempre lo stesso. “E chiamala”, le rispondono. Da qui l’accerchiamento: prima si avvicinano alla camera e poi accerchiano la giornalista che è costretta a chiamare la polizia.