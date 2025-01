Goldrake vola troppo basso

Ascolta ora 00:00 00:00

Goldrake vola di nuovo negli schermi della televisione italiana. Il re dei robottoni degli anni Settanta - il suo debutto in Rai fu nel 1978 - è atterrato il 6 gennaio con un nuovo cartone animato su Rai 2. Il reboot si intitola Goldrake U ed è di stretta osservanza stilistia rispetto al manga originale creato da Go Nagai. L'anime ha esordito in Giappone nell'estate 2024 con tredici episodi realizzati dallo Studio Gaina che lo ha affidato al regista Mitsuo Fukuda, al character designer di culto Yoshiyuki Sadamoto di Neon Genesis Evangelion, allo sceneggiatore Ichiro Okouchi e al compositore Kohei Tanaka (Capitan Harlock - L'Arcadia della mia giovinezza). Le prime quattro puntate ora sono disponibili su RaiPlay: la Rai dovrebbbe trasmettere in chiaro anche altre 4 il 12 gennaio alle 21.

Che dire della serie. La trama si mantiene al livello minimal adolescenziale del vecchio cartone con qualche astrusità in più, che complica senza arricchire. Insomma non proprio l'ideale per agganciare il vecchio pubblico con una operazione nostalgia (Ben riuscita a serie come Gundam).

I disegni invece sono molto belli e rivitalizzano il vecchio prodotto senza però stravolgerlo, semplicemente rendendo i robottoni ancora più sontuosi. Spicca l'ambientazione nel mondo arabo iniziale e una certa propensione agli spostamenti per il mondo che dovrebbero rendere la serie internazionale. Mah...