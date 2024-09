Grande Fratello 2024, Lino Giuliano squalificato prima di entrare nella Casa

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata in onda ieri sera, 16 settembre, la prima puntata della 18ª edizione del Grande Fratello. Alcuni dei primi concorrenti ufficiali del “padre di tutti i reality” hanno già fatto il loro ingresso nella Casa, mentre altri varcheranno la porta rossa nella puntata di giovedì 20 settembre. Riflettori puntati su Lino Giuliano, volto noto di Temptation Island, inizialmente annunciato come concorrente ufficiale. La produzione, infatti, a seguito del commento omofobo pubblicato sui social, ha deciso di eliminarlo dal cast della trasmissione.

La vicenda

Tutto è iniziato quando sotto il post che annunciava la partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello, è apparso un commento di Enzo Bambolina. Il tiktoker di origini napoletane aveva alluso a una presunta relazione avuta in passato con l’ex protagonista di Temptation Island. Un’allusione che aveva scatenato la dura reazione di Lino che aveva replicato con un commento omofobo. Subito dopo, le scuse: “Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità”.

Le parole di Alfonso Signorini

Nonostante le scuse di Lino, la produzione ha deciso di non farlo partecipare al programma. Per questo, il padrone di casa, dopo avere scherzato con l’opinionista Cesara Buonamici, ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda: “Voi sapete amici che questa sera sarebbe dovuto entrare un concorrente, Lino Giuliano. Qualche giorno fa, però, ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo”, ha detto Alfonso Signorini. Poi ha aggiunto: “Si è scusato e ha mostrato rammarico ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso”. Infine, ha concluso: “Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà”.

La replica di Lino Giuliano

Immediato lo sfogo di Giuliano sui social, che dopo avere appreso la notizia, ha pubblicato un lungo post su Instagram, chiarendo la sua posizione: “Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà”.

Poi ha continuato spiegando di essere dispiaciuto e definendo “un duro colpo” la sua esclusione dal programma: “L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione. Anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni, personali e lavorativi, e ora mi ritrovo in una situazione difficile. dinamiche.