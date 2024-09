Grande Fratello 2024, le pagelle: il trio di Non è la Rai,"il troppo stroppia", la solarità di Ilaria Clemente

I punti chiave I concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 16 settembre, è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello. In prima serata su Canale 5, ha preso il via un’edizione del reality all’insegna delle novità, proprio a partire dalla Casa più spiata d’Italia, che è stata completamente rinnovata. Al timone, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Nulla da fare per Lino Giuliano che – a seguito del commento omofobo pubblicato sui social – è stato squalificato prima ancora di diventare un concorrente effettivo del reality.

Ecco le pagelle della prima serata.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – voto 5

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, parteciperanno al Grande Fratello come unico concorrente. Cariche come non mai, il trio di "Non è la Rai" apre per la prima volta la porta rossa in questa nuova edizione del reality. Tre donne piene di entusiasmo e con tanta voglia di mettersi in gioco. Dichiarano che tra loro non c’è una vera leader ed entrano con un bell’avvertimento: “Tremate”. Ci sorprenderanno? Forse si, forse no, ma sicuramente la grinta non manca (probabilmente anche troppa).

Tommaso Franchi – voto 6

Ha 24 anni, vive a Siena e nella vita fa l’idraulico. Abita in campagna ed è molto legato alla famiglia, si definisce un ragazzo “all'antica” e si distingue dai suoi coetanei per la sua avversione ai social e alla vita notturna. Per lui partecipare al Grande Fratello rappresenta: “un’evasione, un’avventura”, anche se dichiara di non averlo mai visto. All’apparenza sembra un bravo ragazzo e ricorda il gigante dal cuore buono dello scorso anno, Paolo Masella. Quest’ultimo nella Casa ha trovato l’anima gemella, Letizia; chissà se ci riuscirà anche Tommaso.

Clarissa Burt – voto 6.5

Dopo vent’anni di lontananza, fa il suo ritorno in Italia. Ex modella e attrice, dichiara che il suo primo amore è la televisione. È proprio nel piccolo schermo, infatti, che è apparsa in vari programmi televisivi accanto a personaggi iconici come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. “Sono sempre stata una leader” afferma, mentre si prepara a varcare la porta della casa di Cinecittà, e noi – dal canto nostro – abbiamo i popcorn già pronti, considerando che le premesse per essere una delle protagoniste assolute di questa edizione, sembrano esserci tutte.

Jessica Morlacchi – voto 7

Cantante e musicista italiana, Jessica Morlacchi è nota ai più per aver fatto parte dei Gazosa con la loro www.mipiacitu. Entra nella Casa del Grande Fratello domandandosi se troverà o meno qualcuno che le possa piacere. Il suo timore più grande? Stare separata dalla sua famiglia. “Mi si vede la pancia”, afferma seduta nel “segreto” del confessionale e tutti noi già la amiamo, mentre raccomanda a se stessa di non dire le parolacce.

Shaila Gatta - voto 6

“Sono un’atleta, una showgirl, una conduttrice, una ballerina, ma soprattutto una velina”, con queste parole Shaila si presenta nella Casa di Cinecittà. Sicura e fiera di sé – sin dalla clip di presentazione - siamo certi che l’ex ballerina di Amici darà del filo da torcere ai protagonisti di questa edizione del reality.

Luca Calvani – voto 6

Da Beautiful, a Le Fate Ignoranti, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello, Luca Calvani è un altro concorrente del "papà di tutti i reality". “Ho sempre ragione”, afferma prima di entrare nella Casa di Cinecittà, portando con sé il coraggio di un “uomo che ha sempre vissuto alla luce del sole”, come ha giustamente ricordato il padrone di casa. Almeno per il momento la parola d’ordine sembra umiltà.

Lorenzo Spolverato – voto 6

“Per me Grande Fratello è un sogno, una rivincita”, con queste premesse Lorenzo parte per questa avventura. Nato nella periferia di Milano, ha vissuto nelle case popolari e porta nella Casa di Cinecittà il suo bagaglio di vita che ha tutto il sapore di una storia importante e, soprattutto, sa di rivalsa e di tanta determinazione.

Luca Giglioli – voto 6

Un giovane parrucchiere di Reggio Emilia, Luca Giglioli è un altro concorrente “nip” di questo reality. “Luca è una persona buona, spero intelligente, gli abbiamo insegnato ad arrivare dove voleva arrivare. È un bravo ragazzo”, ha detto la madre ad Alfonso Signorini. “È rock'n'roll anche lui come me. Da otto anni è mio compagno sul lavoro e mi ha fregato, è in un posto dove non sono mai potuto andare”, ha aggiunto il padre. Consapevole di sembrare un “bad boy disinteressato”, si definisce bonaccione e mammone. Staremo a vedere se dominerà l’essere “mammone” o “bad boy”.

Yulia Naomi Bruschi – voto 7-

25enne italo cubana, Yulia lavora come direttrice artistica in un locale di Lucca. Anche lei entra nella Casa del Grande Fratello con il “peso” di una grande storia alle spalle. Legatissima alla mamma, la descrive come la roccia nella sua vita che definisce “burrascosa”. Sicuramente saprà regalarci una pagina importante del reality.

Enzo Paolo Turchi – voto 7

Ballerino, coreografo e (soprattutto) marito di Carmen Russo. Enzo Paolo Turchi è uno dei concorrenti più attesi di questa edizione del Grande Fratello. Classe ’49 e con una carriera ricca di successi, Enzo è pronto a vivere al meglio questa nuova esperienza, in cui siamo certi saprà raccontare e svelare un’importante parte di sé, senza dimenticare l’obiettivo primario: divertire il pubblico a casa. Non è un caso che Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi abbiano deciso di salvarlo dalle nomination.

Javier Martinez – voto 5

Pallavolista della nazionale italiana e argentino doc, Javier è pronto a conquistare il pubblico del reality. Entra con tutti i buoni propositi, primo tra tutti, trovare l’anima gemella e così esclama: “Io sono single”. Qualcosa ci dice che di lui sentiremo parlare nel corso di queste puntate, soprattutto se consideriamo che dopo pochi minuti dal suo ingresso ha fatto incetta di nomination. Una nota? Poteva anche fare a meno di salutare tutti, sapendo che la sua eliminazione era totalmente farlocca.

Ilaria Clemente – voto 7

Ilaria, originaria di Roma, lavora nel campo della sicurezza informatica. Si descrive come una persona che ama ridere e far ridere gli altri.

Nella sua clip di presentazione, lancia un messaggio alle ragazze “in fissa per il fisico”: “Pensate alla persona, perché è molto più importante”. L’impressione è che Ilaria riuscirà a conquistare il pubblico a casa con il suoe la sua spontaneità.