Grande Fratello 2024, le pagelle: la caduta di stile del trio Non è la Rai, il cuore di Enzo Paolo Turchi

Ieri sera, giovedì 26 settembre, è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello. Yulia Bruschi è stata votata dal pubblico come preferita. Quattro, invece, i concorrenti finiti in nomination: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Shaila Gatta e Iago Garcìa. Il pubblico da casa eleggerà il primo candidato all’eliminazione di giovedì prossimo.

Ecco le pagelle della quarta serata.

Lorenzo Spolverato – voto 5

“Helena mi ha stravolto”, ammette senza esitazioni Lorenzo in confessionale, dopo un incontro particolarmente intenso con la modella. Forse, finalmente, Spolverato inizia a chiarirsi le idee, complice anche il bacio cinematografico che i due si sono scambiati. Peccato che, fino a pochi giorni fa, fosse ancora in bilico tra Shaila ed Helena. Resta da vedere se la sua preferenza per l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi sia sincera o solo frutto delle circostanze. I dubbi ci sono.

Shaila Gatta - voto 6

È naturalmente lei ad aprire la puntata, chiamata a colloquio in mistery. Il motivo? Ormai si è già guadagnata il titolo di protagonista assoluta in questa edizione. Dopo il botta e risposta con Beatrice Luzzi che la invitava ad avere maggiore pudore, Shaila ha uscito gli artigli e ha deciso di provocare ancora di più i suoi due maggiori pretendenti: Javier e Lorenzo. C’è poco da girarci attorno: l’ex velina di Striscia la Notizia piace e sa di piacere. Adesso la domanda è una: alla concorrente piacerà davvero uno tra i due corteggiatori?

Luca Calvani – voto 5.5

È bastato poco nella scorsa puntata per farlo andare su tutte le furie, dopo la nomination ricevuta da Lorenzo, che non ha esitato ad etichettare come “falso e manipolatore”. Ma non è tutto, perché Calvani non ha dubbi: Lorenzo cerca di andare d’accordo con tutti ed è alla ricerca di attenzioni. Eppure, qualcosa non torna. Durante la diretta, non solo si sono già chiariti, ma si sono addirittura descritti come specchi l'uno dell'altro. Allora, perché tanto rancore per una semplice nomination?

Clayton Norcross – voto 7

Il suo sorriso era quello che ci voleva nella Casa del Grande Fratello. Con garbo, eleganza e simpatia è entrato nel cuore degli inquilini e dei telespettatori che, in pochissimi giorni, hanno già imparato ad apprezzarlo. Nella serata di ieri, una grandissima sorpresa: il matrimonio "pataccoso" con Brooke Logan (Katherine Kelly Lang), arrivata direttamente dal set di Beautiful; un momento di leggerezza che era proprio quello che ci serviva e che ci ricorda che il Grande Fratello è anche divertimento.

Mariavittoria Minghetti – voto 5

Bersaglio delle critiche di Ilaria, Eleonora e Pamela (le Non è la Rai), la giovane Mariavittoria è stata definita “costruita” nel rapporto con Tommaso. Effettivamente, il sospetto potrebbe essere legittimo: nella scorsa puntata si era avvicinata molto all'idraulico di Siena, salvo poi ignorarlo per il resto della settimana. Che sia stata influenzata dal fatto che Tommaso fosse il favorito del pubblico?

Enzo Paolo Turchi – voto 8

Punto di riferimento imprescindibile per i compagni di avventura, Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare ad una confessione molto profonda e delicata: la grande differenza di età con la figlia Maria che ha 10 anni e lo fa sentire particolarmente esposto al peso del tempo che passa, rendendolo molto vulnerabile. Un tema molto attuale che il coreografo ha avuto il coraggio di affrontare, mettendosi a nudo ed esternando le sue fragilità. Enzo Paolo ha un cuore grande e per capirlo basterebbe vedere gli occhi dei compagni colmi di lacrime, mentre esprime le proprie emozioni.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – voto 4

Bene, ma non benissimo. L’uragano Non è la Rai inizia perdere i primi colpi. Tra un sorriso e un altro, le regine del gossip non hanno esitato a lanciare frecciatine a Mariavittoria, definendola “costruita”. Adesso, va bene esprimere la propria opinione, però sarebbe corretto parlarne con la diretta interessata e, soprattutto, evitare di arrampicarsi sugli specchi, una volta venute allo scoperto.

Yulia Bruschi – voto 6.5

Finita nel mirino della maggior parte dei compagni d’avventura, Yulia viene accusata di non aprirsi abbastanza. L’impressione è che sia diventata il bersaglio più semplice da colpire in caso di nomination, con la solita giustificazione: “non si è fatta conoscere abbastanza”.

Come da copione, a discapito del gruppo,salvandola al televoto. Non è un caso che sia già la preferita di Beatrice Luzzi.

Per il quarto appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.3% di share.