Grande Fratello, è la sera della finale: le nomination, i sondaggi e chi può vincere

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, si chiuderà il sipario sulla diciannovesima edizione del Grande Fratello Nip, condotto da Simona Ventura. L’appuntamento è alle 21:40 su Canale 5, con diretta streaming su Mediaset Infinity, e promette una puntata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Dopo mesi di tensioni, alleanze e sorprese nella Casa più spiata d’Italia, il pubblico finalmente scoprirà chi sarà il vincitore di questa stagione.

Chi sono i finalisti

A raggiungere la finale sono Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Omer Elomari. Giulia Soponariu ha conquistato il pubblico con un percorso costante, dimostrando una grande capacità di adattamento e una buona dose di strategia. Il suo accesso diretto alla finale ne è la conferma. Anita Mazzotta è stata scelta dagli altri finalisti come superfinalista, ottenendo così un vantaggio significativo nella corsa verso il montepremi.

Jonas Pepe e Omer Elomari si affronteranno subito in un duello decisivo, il meno votato dal pubblico sarà eliminato nella prima fase della serata, stabilendo chi potrà continuare a lottare per la vittoria. Grazia Kendi completa il gruppo dei finalisti, con un percorso caratterizzato da momenti di rilievo e dinamiche importanti con gli altri concorrenti che hanno segnato la stagione. Questa combinazione di personalità diverse promette tensione, sorprese e colpi di scena durante l’intera puntata.

Come sarà strutturata la finalissima

La finale di stasera non sarà una semplice proclamazione del vincitore. Il meccanismo prevede duelli a eliminazione progressiva, con il pubblico da casa chiamato a votare chi deve rimanere in corsa. La struttura della puntata permetterà inoltre di ripercorrere i momenti più significativi della stagione, mostrando al pubblico gli scontri, le alleanze e le storie personali che hanno caratterizzato ciascun finalista.

Le preferenze del pubblico

La sfida tra Jonas Pepe e Omer Elomari è senza dubbio il momento più atteso della serata. Secondo i sondaggi più recenti di ForumFree, la gara è equilibrata con Omer Elomari al 51,89% e Jonas Pepe: 48,11%. Tuttavia, altri portali come Reality House segnalano un testa a testa ancora più incerto, con percentuali molto vicine. In ogni caso, uno dei due dovrà abbandonare la Casa nella prima parte della puntata, lasciando ai tre superstiti il compito di contendersi il podio.

Chi potrebbe vincere

I bookmaker vedono Anita Mazzotta come favorita per la vittoria finale, con quote indicative di 1,85. Seguono Jonas e Omer, dati a quota 4, mentre Giulia è considerata terza favorita a quota 6. Grazia chiude le possibilità principali, con quota 8, ma come sempre nel Grande Fratello, sorprese e colpi di scena possono ribaltare ogni previsione.

Secondo Reality House, invece, Omer sarebbe in vantaggio con il 39% dei voti, seguito da Jonas al 33%, Anita al 15%, Giulia al 10% e Grazia al 5%. Queste differenze tra sondaggi e bookmaker rendono la finale aperta e imprevedibile, con il pubblico pronto a determinare l’esito con il televoto.

Come votare

Aarà come sempre il pubblico da casa a determinare chi tra i finalisti porterà a casa la vittoria. Per questa edizione, il meccanismo di votazione è semplice e alla portata di tutti, con due opzioni principali per partecipare al televoto.

Votazione via SMS

Chi desidera esprimere la propria preferenza può farlo tramite SMS, inviando il nome del concorrente scelto al numero 477.000.2. Il costo di ogni messaggio varia in base all’operatore, ma non supera i 0,1613 euro IVA inclusa. Una modalità tradizionale, veloce e immediata, che permette al pubblico di sentirsi parte integrante della finale, influenzando in tempo reale l’andamento della gara.

Votazione gratuita tramite app

In alternativa, i telespettatori possono utilizzare Mediaset Infinity, l’app ufficiale del network, che offre la possibilità di votare gratuitamente. Basta accedere alla sezione “VOTA” presente nella homepage dell’app e selezionare il proprio favorito tra i finalisti. Questa opzione digitale consente di coinvolgere anche chi preferisce interagire tramite smartphone o tablet, rendendo il televoto accessibile a tutti in modo semplice e immediato.

Il ruolo del pubblico

Come da tradizione del reality, il televoto è l’elemento centrale per decretare il vincitore del GF 2025. Ogni voto contribuisce a stabilire chi tra i concorrenti riuscirà a conquistare il titolo, rendendo lo spettatore parte attiva della finale. La tensione è alle stelle: ogni SMS o clic sull’app può fare la differenza tra trionfo e eliminazione.

Dove seguire la finale

La puntata finale del Grande Fratello andrà in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:40. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, tramite app o sito.

Aggiornamenti e contenuti extra saranno disponibili anche sul sito ufficiale del GF e sui profili social del programma, Facebook, X, Instagram e TikTok. La diretta dovrebbe concludersi indicativamente intorno