Grande fratello, Helena torna nella Casa? Ecco il suo ruolo

La puntata di questa sera del Grande Fratello si preannuncia ancora una volta scoppiettante. Tra le anticipazioni "ufficiose" che iniziano a trapelare prima della diretta pare che Helena Prestes, ancora una volta, entrerà nella Casa. La scorsa settimana aveva avuto un confronto piuttosto vivace con i suoi coinquilini ma stavolta, almeno stando alle indiscrezioni che stanno trapelando, la brasiliana potrebbe entrare per una permanenza ben più lunga. Ci sarà il ripescaggio agognato dai suoi numerosi fan? Non proprio, o almeno non adesso. D'altronde Helena è stata eliminata a seguito di un televoto "d'ufficio" deciso per punire i comportamenti scorretti tenuti durante il gioco.

Tuttavia, stasera ci potrebbe essere una sorpresa sfiziosa per la nutrita fanbase dell'ex concorrente, perché potrebbe tornare nella Casa per rimanervi. Infatti, pare che si stia valutando l'ipotesi che Helena torni con i suoi ex coinquilini in qualità di ospite, non a tutti gradita, va detto, per sistemare questioni rimaste sospese e alimentare ulteriormente le dinamiche interne del gioco. La brasiliana non sarebbe più una concorrente, soprattutto perché a una settimana dalla regolare eliminazione non ha alcun senso permetterle di tornare a competere per il premio finale, ma per qualche giorno potrebbe partecipare alla vita della Casa e stuzzicare ancora i concorrenti, metterli davanti ai fatti che hanno scatenato così tante discussioni, e cercare di chiarire.

Sarà possibile farlo? Quasi impossibile, in realtà, visti gli strappi che si sono consumati durante i suoi quattro mesi di permanenza. Helena potrebbe rimanere fino a giovedì nel caso dovesse davvero rientrare come suggeriscono alcuni insider del Grande Fratello. O forse il suo tempo a disposizione potrebbe essere ancora meno. I " dettagli finali " sarebbero " in via di definizione " e i supporter della brasiliana che per tutta la settimana hanno auspicato un improbabile "ripescaggio" ora potrebbero esultare. Non è ciò che avrebbero voluto ma nella vita occorre essere anche realisti e pensare che Helena sarebbe potuta tornare in gioco dopo essere stata eliminata con regolare televoto non era plausibile.

Come reagiranno i concorrenti nella Casa se mai Helena dovesse fare un periodo come ospite insieme a loro? Sicuramente non ci sarebbero salti di gioia da parte della maggioranza dei concorrenti, tuttavia questo potrebbe invogliare il pubblico a guardare la puntata. Gli, si sa, in tv piacciono sempre più del "volemose bene".