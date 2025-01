Grande Fratello, Helena torna nella Casa: ecco tutte le ipotesi

Helena Prestes

Nella puntata del Grande Fratello in onda stasera Helena Prestes potrebbe tornare nella Casa. Una suggestione, una speranza per i tanti fan della brasiliana che nei giorni precedenti avevano gridato al complotto per la sua eliminazione nella puntata di lunedì. Ovviamente il televoto si è svolto regolarmente e non ci sono stati imbrogli di sorta ma la concorrente brasiliana potrebbe non aver chiuso il cerchio con l'eliminazione, perché è possibile che questa sera si presenti ai suoi ex compagni di avventura per un confronto finale, una sorta di resa dei conti con i concorrenti ancora in gara che si sono resi protagonisti di violente litigate.

A confermare quella che sembra, al momento, fanta-televisione, è un account presumibilmente insider del Grande Fratello, che riferisce di una discussione in corso per " un ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa, per un massimo di 72 ore. L’obiettivo? Confronti diretti con Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, fulcro delle dinamiche del momento. Al momento si valuta una permanenza di 24 ore, ma potrebbe essere estesa ". Si tratterebbe di una novità per il reality, che solitamente ha ospitato confronti limitati a una sola serata. Helena, d'altronde, nel periodo in cui è stata concorrente, nel bene e nel male è stata fulcro di dinamiche e di discussioni all'interno della Casa. Ha distrutto e cementato rapporti, fatto nascere alleanze e creato scompiglio, ravvivato le interazioni.

La sua fanbase risulta essere particolarmente agguerrita, come dimostra la rivolta social scatenata dalla sua eliminazione e forse è anche per accontentare quanti si sono lamentati dell'uscita dalla Casa della brasiliana che il Grande Fratello potrebbe decidere di fare uno strappo alla regola.

La scorsa puntata era stataa entrare nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini, oggi potrebbe essere il turno di Helena, finita inda parte della produzione, insieme ad altri quattro concorrenti, per comportamenti sconvenienti e talvolta violenti, come il lancio del bollitore durante una discussione con una concorrente. Riusciranno a essere più pacati i toni del confronto, se dovesse esserci?