"Ripescaggio per Helena". Così la concorrente potrebbe tornare nella Casa

Helena Prestes è stata eliminata dal Grande fratello in nome di un regolare televoto che ne ha decretato l'uscita dalla Casa. Con buona pace dalla sua fanbase che, però, ne chiede a gran voce il rientro. Il confronto nella Casa con alcuni suoi ex coinquilini ha riacceso le speranze di quelli che si sono indignati per la sua uscita e che ora sostengono di aver messo in atto un boicottaggio nei confronti del papà di tutti i reality. Si ipotizzava un rientro per 24/72 ore per l'ex concorrente, che alla fine si è rivelato essere una semplice sortita lampo, durata una manciata di minuti, che le ha permesso solo di chiarire con alcuni concorrenti e litigare ancora una volta. I suoi fan non si arrendono ma esiste davvero l'ipotesi di un ripescaggio per Helena?

" Ragazzi la rivoluzione va portata avanti. Si aspettano che ci fermiamo qui e invece no. Dobbiamo andare avanti finché non l'avremo vinta. Helena deve ritornare in gara ", si legge in uno dei tanti messaggi. E ancora: " Vogliamo un televoto flash per il secondo turno di Helena. Xenofobia, omofobia, razzismo e molestie non possono restare impuniti. Il mondo chiede il ritorno di Helena ". Si scomodano accuse molto gravi per chiedere il rientro di una concorrente, si parla addirittura di molestie e omofobia, tra le altre cose, forse allo scopo di sollevare una polemica ancor più grossa e aver la certezza di un seguito da parte di chi di dovere, anche se il meccanismo di ripescaggio eventualmente, non funzionerebbe così.

Ci sono stati in passato, anche in quello recentissimo, concorrenti che sono stati fatti tornare in gara, ma non nella stessa edizione. Nel momento in cui un concorrente subisce un'eliminazione al televoto, farlo rientrare significherebbe falsare una votazione del pubblico che, non va dimenticato, paga per esprimere la propria preferenza. Ci sarebbero strategie che lo consentono, come per esempio indire un televoto tra ex concorrenti e chiedere al pubblico chi vogliono che torni nella Casa, ma in quel caso si dovrebbero prendere in considerazione tutti gli eliminati, non solo una parte di loro. E diventerebbe insostenibile.

Infine, ma non per ultimo, Helena è stata mandata al televoto come "punizione" per comportamenti sconvenienti, pertanto l'ipotesi che possa essere richiamata nella Casa è più che remota. Questo nonostante l'hashtag #ripescaggioHelena che impazza sui social e che sta coinvolgendo tantissimi fan della brasiliana, in Italia e all'estero.

Helena ha amici che la amano. C'è una legione di fan qui fuori! Vogliamo che torni in gioco. È giusto!! Lei è la protagonista di questa casa

", implorano dai social, sperando che qualcosa si possa smuovere.