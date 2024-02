Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 35esima puntata del "papà" di tutti i reality. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia per far conoscere al pubblico le dinamiche esplose tra gli inquilini negli ultimi giorni. Ad affiancarlo, come ormai è noto, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Un piatto ricchissimo quello per il 35esimo appuntamento con la trasmissione di Canale 5. Gli animi sembrano sempre più accesi, d’altronde, alcuni di loro sono rinchiusi nel loft di Cinecittà da bene 5 mesi. Ormai pare esserci una rottura insanabile tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi; i due, infatti, amici per la pelle sin dal primo giorno, ultimamente sembrano non trovare un punto di incontro. Tuttavia, a onore del vero, il nostro caro Menozzi in queste ultime settimane, forse, ha altro a cui pensare. Stiamo parlando del rapporto speciale creatosi con Greta che, nel frattempo, si è resa protagonista di un nuovo triangolo, dal momento che anche Sergio nutre un forte interesse nei suoi riguardi.

E ancora, immancabili le tensioni in Casa. In particolare, tra Grecia e Beatrice. Infine, una grande sorpresa per Perla che stasera potrà incontrare sua sorella Loana. Proprio la Vatiero in queste ultime ore sta pensando molto al suo Mirko e sente anche un’imminente necessità di chiarezza, soprattutto dopo l’incontro di settimana scorsa.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della puntata in arrivo prevede un’eliminazione. Quattro i concorrenti in attesa del verdetto: Federico Massaro, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilina più votata sembrerebbe essere Beatrice con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, il concorrente meno votato, sarebbe proprio Vittorio. Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definita del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine, dunque, non è detta l’ultima parola. Tutto può succedere.