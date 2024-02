Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per un nuovo incredibile appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, 19 febbraio, a partire dalle ore 21.30 andrà in onda su Canale 5 la 37esima puntata del “papà” di tutti i reality. Ad attenderci tantissime sorprese e novità. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia per capire come i concorrenti hanno affrontato questi ultimi giorni di convivenza, soprattutto a seguito della ramanzina della scorsa settimana per il clima venutosi a creare nel loft. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori inevitabilmente puntati su Mirko e Perla. I due, in questi giorni insieme nella Casa, hanno avuto modo di confrontarsi. Tuttavia, sembra che le incomprensioni siano sempre dietro l’angolo. Così, Brunetti ha già finito il suo tempo nel reality e Perla è tornata a farsi tante domande. Nel frattempo, la Vatiero sta approfondendo la sua amicizia con il nuovo arrivato, Alessio Falsone e, a quanto pare, Mirko sembra non aver apprezzato la cosa. Grande attesa per scoprire cosa ne sarà del futuro di Giuseppe Garibaldi come concorrente all’interno del reality. Sono già trascorsi alcuni giorni, infatti, da quando il giovane calabrese è uscito dalla Casa per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Probabilmente, stasera scopriremo come stanno le cose.

E ancora, Sergio e Greta sembrano essere sempre più vicini, mentre il fratello di quest’ultima, Joseph, pare avere una frequentazione con Monia La Ferrera; chissà come la prenderà Massimiliano Varrese. Infine, è tempo di far cadere le maschere e, così, pare che stasera si cercherà di capire fino a che punto l’amicizia di Letizia e Anita con Perla sia sincera. Sarà soltanto strategia?

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto della prossima puntata (dove ad attenderlo ci sarà già Stefano Miele), rischiando così l’eliminazione. Tre gli inquilini in attesa del verdetto: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Beatrice; quello meno votato sarebbe Sergio. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.