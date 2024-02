Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Manca poco al nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 38esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto ad aprire le porte della Casa più spiata d’Italia per discutere, insieme ai protagonisti di questa edizione, delle dinamiche createsi in questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, come sempre, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta i più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati, naturalmente, su Mirko e Perla. Tra i due, infatti, sembra essere tornato il sereno; chissà quali saranno le sensazioni di Perla a distanza di 48 ore dal suo ufficiale ritorno con Brunetti. Greta, nel frattempo, continua a rendersi protagonisti di triangoli infiniti; così, dopo Vittorio e Sergio, adesso si parla di Alessio.

È tempo di malintesi per Paolo e Letizia. Dopo essere andati in studio per “celebrare” il loro amore, alcune nuove incomprensioni hanno mandato in crisi la coppia. I dissapori, però, al Grande Fratello non mancano mai e proprio Letizia è stata protagonista di una discussione con Beatrice Luzzi. L’attrice, infatti, non ha accettato la nomination ricevuta dalla fotografa romagnola dopo che nella Casa sembrava essere tornato il sereno. La Luzzi, inoltre, sarà protagonista di un confronto-scontro con Marco Maddaloni. Infine, una dolce sorpresa per Greta, che potrà incontrare i nonni. Proprio il nonno, peraltro, ha in serbo qualcosa di divertente per tutti gli inquilini.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della 38esima puntata prevede un’eliminazione. Cinque i concorrenti in attesa del verdetto: Federico Massaro, Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi, e Stefano Miele. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilina più votata sembrerebbe essere Beatrice con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, il concorrente meno votato sarebbe proprio Stefano. Inutile dire, naturalmente, che per scoprire la decisione definitiva dei telespettatori occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola. Tutto può succedere.