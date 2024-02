Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Grande Fratello che torna questa sera, 26 febbraio, a partire dalle 21.30, in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto ad aprire le porte della Casa più spiata d’Italia per scoprire come sono gli animi degli inquilini nell’attesa di conoscere il primo finalista. Ad affiancarlo, come sempre, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e mostrerà in diretta quelli più divertenti e piccanti.

Le anticipazioni della puntata

Un piatto ricchissimo quello della 39esima puntata del reality. Riflettori puntati sulle ultime nomination per eleggere il primo finalista di questa edizione che ha visto protagonisti soltanto i veterani, portando a qualche incomprensione tra gli inquilini. Dissapori che sembrano aleggiare anche nel rapporto tra Perla e Letizia che hanno vissuto alcuni giorni di distacco.

E ancora, continuano le polemiche che vedono al centro Federico. Il comportamento del modello, infatti, genera sempre più spesso discussioni tanto da essere “sotto accusa” da una parte degli inquilini. Primo tra tutti, Alessio Falsone che non si nasconde dietro un dito dal manifestare alcune perplessità su Massaro. Ma non è finita qui, perché anche l’atteggiamento di Greta con gli uomini della Casa per alcuni inquilini può essere considerato ambiguo. Tuttavia, la Rossetti, negli ultimi giorni, sembra essere sempre più vicina a Sergio. Infine, grandi emozioni per Simona Tagli che incontrerà la figlia Georgia, forse per darle anche un po’di sostegno viste le continue discussioni con Falsone.

Televoto e nominaton

Grandi emozioni in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della 39esima puntata, come anticipato, decreterà il primo finalista di questa edizione. Quattro i concorrenti in attesa del verdetto: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilina più votata sembrerebbe essere Beatrice, con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, la concorrente meno votata sarebbe proprio Rosy. Inutile dire, naturalmente, che per scoprire la decisione definitiva dei telespettatori occorrerà attendere la puntata di questa sera. Fino alla fine non è detta l’ultima parola, tutto può succedere.