Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ci siamo. È tutto pronto per la quarta puntata del Grande Fratello. Questa sera, giovedì 26 settembre, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua diciottesima edizione, è tornato a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire le sensazioni degli inquilini ad una settimana dall’inizio di questa avventura. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il quarto appuntamento di questa sera, ma soprattutto per una grande sorpresa: Brooke Logan, interpretata da Katherine Kelly Lang, sta per entrare nella Casa del Grande Fratello. La star di Beautiful, famosa per i suoi numerosi matrimoni (ben 15!) nella soap, ha ancora dei conti in sospeso con Thorne Forrester; stiamo parlando, naturalmente, di Clayton Norcross, nuovo concorrente della 18esima edizione del reality. Sarà proprio stasera il momento in cui i due si confronteranno? Lo scopriremo solo vivendo.

È ormai noto che, nonostante siano trascorsi pochissimi giorni dall’ingresso dei protagonisti del reality, sembrano essere già nate le prime complicità. In particolare, stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez ed Helena Prestes; i quattro concorrenti sembrerebbero essere attratti l’uno dall’altro. Cosa sarà accaduto? Nel frattempo, Enzo Paolo Turchi pare vivere un momento di difficoltà. Il ballerino e coreografo, infatti, ha recentemente rivelato di avere diverse insicurezze, principalmente legate alla notevole differenza di età con sua figlia Maria, che ha appena 10 anni. Essere un papà a 75 anni lo fa sentire particolarmente esposto al peso del tempo che passa, rendendolo più vulnerabile.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera, sebbene si inizieranno a conoscere le preferenze del pubblico. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente più votato sarà immune dalle nomination di questa sera. Tre i concorrenti finiti in nomination: Yulia Bruschi, Ilaria Clemente e Iago García.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Iago García; quella meno votata sarebbe, invece, Ilaria Clemente. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.