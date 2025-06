Non si fermano all'alt e sparano sui militatri: carabiniere ucciso a Brindisi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sparatoria questa mattina nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove in contrada Rosea un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Pare che il militare sia stato colpito durante il controllo di un'auto. La vittima è un sottoufficiale che, secondo le cronache locali, sarebbe andato in pensione tra circa 10 giorni. La sparatoria in cui è stato ucciso sarebbe avvenuta al termine dell'inseguimento di un'auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. Le persone in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato alcuni colpi contro il militare, ferendolo a morte. I fatti si sarebbero registrati attorno alle 7 di questa mattina.

Il Quotidiano di Puglia riferisce che la pattuglia dei Carabinieri avrebbe notato una Lancia Ypsilon sospetta con due uomini a bordo e a quel punto avrebbe intimato l'alt. La vettura non si è però fermata e sarebbe iniziato l'inseguimento, durante il quale ci sarebbe anche stato un contatto tra i due veicoli.

È a quel punto che dall'auto sarebbe sceso uno degli occupanti che ha fatto fuoco contro la vettura dei militari, colpendo il carabiniere e poi scappando, facendo per ora perdere le sue tracce.

