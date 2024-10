Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la nona puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per approfondire al meglio le dinamiche innescatesi in questi giorni nella Casa più spiata d’Italia. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati su una grande novità: lo “scambio” di concorrenti tra il Gran Hermano e il Grande Fratello. Così, questa sera varcherà la porta rossa Maica, modella e concorrente del reality iberico. Allo stesso modo, anche due concorrenti italiani voleranno in Spagna. Di chi si tratta? Come reagiranno i protagonisti di questa edizione del reality?

Continua a far discutere la complicità tra Yulia e Giglio. I due sono sempre più vicini e, nel corso delle settimane, il loro rapporto è sempre più forte. Come si evolverà? Jessica (che è stata la prima a “scovare” la loro complicità), nel frattempo, questa sera, sarà la protagonista di un momento molto divertente. Infine, grandi emozioni in vista per Lorenzo. Spolverato racconterà la storia della sua vita, aprendo il suo cuore e rivelando le difficoltà affrontate nel corso della sua crescita nella periferia di Milano. Per lui, una bellissima sorpresa, la visita della mamma Cristina.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, il concorrente più votato otterrà l’immunità. Quattro i concorrenti finiti in nomination: Yulia Bruschi, Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Lorenzo Spolverato; quella meno votata sarebbe, invece, Yulia Bruschi. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.