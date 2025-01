Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventunesima puntata del Grande Fratello. Dopo più di una settimana di “pausa”, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Clima tesissimo in Casa per la diretta di questa sera. Si prevede, infatti, una puntata all’insegna dei colpi di scena. Come già annunciato in questi giorni, il televoto di questa sera è stato annullato. Il motivo? Il probabile provvedimento nei confronti di uno o più concorrenti a seguito di alcuni comportamenti scorretti; in particolare, stiamo parlando delle accese discussioni che hanno visto protagoniste Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Non è ancora chiaro se verrà aperto un televoto flash oppure se la produzione del reality opterà per l'immediata squalifica, ma sicuramente qualcosa accadrà.

Pamela Petrarolo, dopo aver abbandonato la casa nella puntata di lunedì scorso, 30 dicembre, per motivi familiari, è pronta a varcare nuovamente la porta rossa come concorrente ufficiale. Anche Maria Monsè è pronta a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per chiarire qualcosa che è rimasto in sospeso.

Televoto e nomination

“Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio”, questo il comunicato ufficiale del Grande Fratello pubblicato direttamente sulle pagine social della trasmissione.

I concorrenti in nomination erano quattro: Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Tra questi, uno avrebbe dovuto abbandonare definitivamente il Grande Fratello, ma a questo punto non ci resta altro che attenedere la diretta di questa sera per scoprire quale sarà il destino dei concorrenti.