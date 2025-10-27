Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello. Tutto è pronto, infatti, per il quinto appuntamento con la Casa più spiata d’Italia, questa sera, lunedì 27 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5. La padrona di casa, Simona Ventura, è pronta ad “aprire” la porta rossa per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai protagonisti di questa nuova edizione. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e, anche questa settimana, un’ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

Nella puntata di questa sera non si escludono colpi di scena. A partire dal ritorno nella Casa del Grande Fratello di Valentina, la compagna di Domenico. Dopo le rivelazioni fatte a Simona Ventura nei giorni scorsi, Valentina è pronta per un faccia a faccia con Domenico e con Benedetta. Cosa vorrà dire? Che cosa accadrà?

Grandi emozioni in vista per Donatella. La concorrente di origini pugliesi, che conosciamo per il suo sorriso, nasconde un passato difficile alle spalle con cui ha dovuto fare i conti. Per lei, questa sera, una dolce sorpresa: la visita della mamma che è pronta a riabbracciarla. E ancora, love is in the air nel “papà” di tutti i reality; al momento, infatti, i riflettori sono puntati su Omer e Rasha, cosa sta accadendo tra di loro?

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al reality. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono: Benedetta, Matteo e Rasha.

Secondo i sondaggi, Rasha sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, mentre Matteo il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.