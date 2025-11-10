Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con un nuovo appuntamento settimanale. Questa sera, lunedì 10 novembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai “casalinghi”. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli.

Le anticipazioni della puntata

Nuovi colpi di scena in vista per la puntata di questa sera. In particolare, gli occhi saranno nuovamente puntati sul triangolo che sta facendo parecchio discutere – dentro e fuori la Casa – e che vede protagonisti Benedetta, Domenico e la compagna Valentina. Questa sera, a varcare la porta rossa sarà la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire rispetto al legame della figlia con il concorrente.

“Fulmini e saette” tra Francesca e Donatella, le due hanno parecchio discusso dopo uno scherzo ai danni di quest’ultima e questa sera saranno protagoniste di un faccia a faccia. E ancora, grandi emozioni per Anita che è sempre più vicina a Jonas e che incontrerà una persona che non si aspetta di vedere. Infine, una busta russa arriverà in Casa. A chi sarà destinata e, soprattutto, quale sarà la rivelazione che contiene?

Televoto e nomination

Per questa sera, i concorrenti al televoto potranno dormire sonni tranquilli. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Sono quattro i “casalinghi” in attesa del risultato della nomination: Francesca e Simone, Grazia, Domenico e Giulia.

Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori

preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Grazia, mentre Domenico sembrerebbe il concorrente più a rischio. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo nel corso della diretta scopriremo il verdetto del pubblico.