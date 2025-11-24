Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo decimo appuntamento. Questa sera, lunedì 24 novembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia e scopriremo come stanno andando le cose tra i “casalinghi”. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

Si preannuncia una puntata scoppiettante. In Casa, infatti, in questi giorni è scoppiato un duro scontro che ha visto protagonisti Omer e Jonas. I due, in seguito ad un gesto provocatorio di Omer, hanno discusso fortemente, coinvolgendo anche il resto degli inquilini. Per loro, questa sera, è previsto un faccia a faccia in studio, dove potranno dirsi quello che pensano senza filtri.

Una nuova busta rossa “incombe” sulla Casa del Grande Fratello e questa sera sarà recapitata ad uno degli inquilini costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto. E ancora, grandi emozioni per Grazia che, finalmente, dopo alcuni giorni difficili, riceverà una sorpresa dal suo papà. Infine, anche questa settimana Marina La Rosa è entrata in Casa e ha incontrato Grazia e Donatella.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto che decreterà il primo finalista di questa venticinquesima edizione del reality.

In lizza per la finale ci sono:. Secondo i sondaggi Giulia sembrerebbe essere la più amata dal pubblico. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà rivelarci il primo finalista del Grande Fratello.