Grande Fratello, le pagelle: il teatrino (infinito) di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la lucidità di Javier Martinez

Ieri sera, lunedì 3 marzo, è andata in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli sono stati eliminati dal pubblico. Quattro i concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Maria Vittoria Minghetti e Stefania Orlando. L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata di giovedì 6 marzo. Ecco le pagelle della serata.

Helena Prestes – voto 5

Dopo settimane di apparente indifferenza, Helena ha deciso di avvicinarsi a Shaila durante una gita fuori porta per esprimerle la propria “soddisfazione” per la fine della relazione con Lorenzo. L’intento poteva anche essere nobile - farle sapere di essere felice che, dopo mesi, Shaila abbia finalmente scelto sé stessa - ma il modo in cui lo ha fatto è stato decisamente fuori luogo. A questo punto, forse sarebbe più saggio per Helena concentrarsi sul proprio percorso e sulla relazione con Javier, invece di intromettersi negli affari di Shaila e Lorenzo. Viene il sospetto che il suo vero obiettivo fosse alimentare la polemica per “colpire” Spolverato. Cara Helena, attenzione: a giocare troppo con le provocazioni, il rischio è quello di perdere consensi.

Javier Martinez – voto 8

Javier è arrivato al limite. Non ha mai nascosto di non gradire le provocazioni di Helena, ma ciò che lo infastidisce ancora di più è l’apparente interesse che la modella continua a mostrare nei confronti di Lorenzo e Shaila. “Che senso ha fare un complimento a Shaila?” si chiede il pallavolista e, in effetti, ha pienamente ragione. Helena, stavolta, sembra essersela proprio andata a cercare, e Javier si è (giustamente) stancato. Avrebbe potuto approfittarne per attaccare gli Shailenzo e, magari, strappare qualche clip - sport preferito di molti inquilini - ma ha scelto di tirarsi indietro, lasciando che fosse Helena a riflettere sui propri errori.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – voto 4

Il teatrino continua e, come sottolinea Mattia Fumagalli, “alla conduzione c’è sempre Lorenzo Spolverato”. Dopo aver apparentemente messo un punto la scorsa settimana, i due hanno trascorso giorni all’insegna dell’allegria, dell’armonia e "dell’amicizia". Ma chi ci crede? Probabilmente nessuno, nemmeno loro. Le giustificazioni sono sempre le stesse: l’incapacità di stare lontani dopo quattro mesi di relazione. Ma ormai le scuse non bastano più, e la loro credibilità è ai minimi storici.

Zeudi Di Palma – voto 6

Un conto in sospeso con il passato che Zeudi si è trovata ad affrontare nella puntata di ieri sera, quando suo padre ha bussato alla porta della Casa del Grande Fratello per incontrarla. Il loro è un rapporto complicato, segnato da anni di distanza: non si vedevano da quattro anni, poco prima che Zeudi venisse incoronata Miss Italia. Di fronte alla difficile decisione se accettare o meno l’incontro, Zeudi ha scelto di stringergli la mano, compiendo un gesto di apertura, nonostante l’evidente rabbia e delusione. Chissà che, una volta terminato il reality, non trovino entrambi la volontà di ricucire davvero il loro legame.

Maria Teresa Ruta – voto 6.5

È entrata in corsa nel reality portando una ventata di allegria e freschezza, qualità sicuramente preziose, ma non sempre sufficienti per conquistare il pubblico. Se da un lato la spensieratezza è apprezzata, dall’altro chi segue il gioco ama anche chi sa prendere posizione, cosa che Maria Teresa, purtroppo, non ha sempre fatto. A parte qualche piccolo screzio con Zeudi, ha cercato di mantenere buoni rapporti con tutti, ma alla fine, probabilmente, è stata proprio questa sua neutralità a costarle l’eliminazione. Detto ciò, le va riconosciuto il merito di aver regalato leggerezza e sorrisi, una boccata d’aria fresca tra le tante tensioni della Casa.

Mattia Fumagalli – voto 7.5

Con grande dispiacere, è proprio lui il secondo eliminato della serata. Mattia si è rivelato una piacevole sorpresa, e il rammarico maggiore è che non abbia avuto la possibilità di entrare in gioco sin dall’inizio. Chissà, magari con più tempo a disposizione, avrebbe potuto addirittura puntare alla vittoria.

Tuttavia, bisogna riconoscere che, nonostante il suo percorso sia stato breve, ha lasciato il segno più di molti concorrenti presenti sin dal primo giorno. E questo, di certo, non è da tutti.

Per il trentaseiesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.1% di share.