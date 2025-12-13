Grande Fratello, slitta la finale: ecco dove e quando vederla

Gli spettatori di Grande Fratello dovranno aspettare più tempo del previsto per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione "total nip" del reality più famoso della tv. La finalissima dello show condotto da Simona Ventura era infatti prevista per lunedì 15 dicembre, ma già da giorni circolavano voci su un possibile slittamento della puntata finale. Voci che, ad oggi, sono state confermate: la finalissima del Grande Fratello, che vedrà lo scontro tra Anita, Giulia, Jonas, Grazia e il vincitore dello scontro tra Omer e Domenico, non andrà in onda lunedì, come previsto. Al suo posto ci sarà invece una "seconda semifinale", una sorta di episodio extra che è stato aggiunto proprio negli ultimi giorni per mantenere la posizione nella prima serata di lunedì. Per scoprire il vincitore di questa edizione, invece, bisognerà attendere giovedì 18 dicembre, forse anche per evitare di sovrapporsi alla messa in onda su Rai 1 della serie Sandokan, che vede Can Yaman indossare i panni dell'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. La serie tv, che è una collaborazione internazionale, sta riscontrando un grande favore di pubblico, con ascolti che sono arrivati a doppiare quelli del Grande Fratello.

In un'intervista riportata dal Corriere della Sera, Pier Silvio Berlusconi ha comunque difeso il Grande Fratello, negando il fallimento di questa operazione vintage e nostalgica. " Il 14% di share non è un flop ," ha detto. " Semmai l’eccezione sono i programmi che riescono ancora a fare il 30%. Il Gf ci garantisce 50 serate all’anno con ascolti dignitosi, non è facile trovare alternative a un prodotto così ". Ha però sottolineato che " la versione nip non ha funzionato. La soluzione migliore è il misto vip e nip ." Un'edizione che potrebbe arrivare in primavera, causando un ritardo nella messa in onda de

. Tuttavia, prima di poter guardare al futuro e scoprire del tutto i piani per il 2026, bisognerà attendere la finale di giovedì 18 dicembre, quando il pubblico scoprirà il vincitore di questa edizione.