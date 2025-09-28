Guillermo Mariotto si racconta a cuore aperto: “Il mio vero amore? La mia cagnolina Bimba”

Guillermo Mariotto, stilista di fama internazionale e storico giudice di Ballando con le stelle, ha mostrato il suo lato più intimo in un'intervista toccante rilasciata a Francesca Fialdini durante la trasmissione Da noi… a ruota libera, in onda su Rai1. Con la sua consueta ironia e sensibilità, Mariotto ha condiviso aneddoti personali che raccontano una vita ricca di emozioni, passioni e legami profondi.

L'amore incondizionato di Bimba

Il momento forse più emozionante dell’intervista è arrivato quando Mariotto ha parlato del suo legame con Bimba, la sua inseparabile cagnolina: “ Il mio vero amore è Bimba – ha confessato – è discreta, ma sempre con me. Non mi lascia mai solo. L’ho sognata prima di incontrarla: una voce mi disse che sarebbe stata l’unica a capire chi mi era davvero fedele. Quando poi l’ho vista, ho sentito che era destino. Il suo nome era ‘Dreams Come True’: niente di più profetico ”. Un amore puro, nato da un’intuizione quasi mistica, che ha segnato profondamente la sua vita.

Il matrimonio a 19 anni

Mariotto ha poi stupito il pubblico raccontando un episodio poco conosciuto del suo passato: “ A 19 anni mi sono sposato con una modella. Sembrava Joan Crawford, affascinante e ribelle. Doveva sempre tornare a casa presto per via della madre e un giorno mi disse: ‘Risolveremo questo problema’. Così ci siamo sposati. All’inizio era un’amicizia, un compromesso… poi mi ha conquistato poco a poco ”. Un matrimonio giovane, nato da una complicità spontanea e trasformato in un legame affettivo autentico.

Le radici e l'amore per la famiglia

Mariotto ha aperto anche una finestra sul suo passato più doloroso, parlando della sua partenza dal Venezuela a soli 16 anni: “ Lasciare il Venezuela è stata una ferita. Sono partito a 16 anni, quasi come in fuga. Ma con mia madre ho avuto la fortuna di vedermi spesso, tre mesi all’anno: ci vogliamo un gran bene, anche se ha un carattere tremendo! ”

Con grande emozione, ha ricordato anche la figura della nonna Leonor, descrivendola come “ la luce della famiglia ”, una donna ironica, vivace, capace di farlo ridere fino alle lacrime, persino senza parlare.

Un racconto autentico, tra emozioni e verità

L’intervista ha mostrato un Guillermo Mariotto autentico e profondo,

lontano dai riflettori dello spettacolo, ma più vicino che mai al. Un uomo che, dietro l’eccentricità e lo stile, custodisce un universo fatto di sensibilità, ricordi e amori senza tempo.