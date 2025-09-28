Guillermo Mariotto si racconta a cuore aperto: “Il mio vero amore? La mia cagnolina Bimba”

Guillermo Mariotto, stilista di fama internazionale e storico giudice di Ballando con le stelle, ha mostrato il suo lato più intimo in un'intervista toccante rilasciata a Francesca Fialdini durante la trasmissione Da noi… a ruota libera, in onda su Rai1. Con la sua consueta ironia e sensibilità, Mariotto ha condiviso aneddoti personali che raccontano una vita ricca di emozioni, passioni e legami profondi.
L'amore incondizionato di Bimba
Il momento forse più emozionante dell’intervista è arrivato quando Mariotto ha parlato del suo legame con Bimba, la sua inseparabile cagnolina: “Il mio vero amore è Bimba – ha confessato – è discreta, ma sempre con me. Non mi lascia mai solo. L’ho sognata prima di incontrarla: una voce mi disse che sarebbe stata l’unica a capire chi mi era davvero fedele. Quando poi l’ho vista, ho sentito che era destino. Il suo nome era ‘Dreams Come True’: niente di più profetico”. Un amore puro, nato da un’intuizione quasi mistica, che ha segnato profondamente la sua vita.
Il matrimonio a 19 anni
Mariotto ha poi stupito il pubblico raccontando un episodio poco conosciuto del suo passato: “A 19 anni mi sono sposato con una modella. Sembrava Joan Crawford, affascinante e ribelle. Doveva sempre tornare a casa presto per via della madre e un giorno mi disse: ‘Risolveremo questo problema’. Così ci siamo sposati. All’inizio era un’amicizia, un compromesso… poi mi ha conquistato poco a poco”. Un matrimonio giovane, nato da una complicità spontanea e trasformato in un legame affettivo autentico.
Le radici e l'amore per la famiglia
Mariotto ha aperto anche una finestra sul suo passato più doloroso, parlando della sua partenza dal Venezuela a soli 16 anni: “Lasciare il Venezuela è stata una ferita. Sono partito a 16 anni, quasi come in fuga. Ma con mia madre ho avuto la fortuna di vedermi spesso, tre mesi all’anno: ci vogliamo un gran bene, anche se ha un carattere tremendo!”
Con grande emozione, ha ricordato anche la figura della nonna Leonor, descrivendola come “la luce della famiglia”, una donna ironica, vivace, capace di farlo ridere fino alle lacrime, persino senza parlare.
Un racconto autentico, tra emozioni e verità
L’intervista ha mostrato un Guillermo Mariotto autentico e profondo,lontano dai riflettori dello spettacolo, ma più vicino che mai al cuore del pubblico. Un uomo che, dietro l’eccentricità e lo stile, custodisce un universo fatto di sensibilità, ricordi e amori senza tempo.