"Ha quasi 60anni...", "Come ti permetti". Carmen di Pietro gela la figlia a Verissimo

Intervista di coppia a Verissimo per Carmen Di Pietro e Carmelina, che nello studio di Silvia Toffanin si sono un po' punzecchiate mentre raccontavano la loro vita lontano dalle telecamere ma anche le peculiarità della showgirl come madre. " Mamma ha quasi sessant'anni, è vivace, non lo avrei mai detto ", ha dichiarato l'adolescente, infastidendo quasi Di Pietro per quella sottolineatura dell'età. O forse perché la giovane ha voluto quasi sottintendere che sua madre, a sessant'anni, non è più così giovane. Sta di fatto che la showgirl è apparsa piuttosto infastidita.

" Come ti permetti? ", è stata la sua reazione d'istinto a quello che, però, per la giovane Carmelina voleva forse essere in qualche modo un complimento a sua madre. Infatti, la ragazza ha continuato spiegando che Di Pietro " sembra più piccola di me, la mattina si sveglia alle 5 per andare in palestra e sveglia anche me, apre tutte le finestre. Di sera, va a dormire alle 8. Spero trovi un uomo che abbia le sue stesse abitudini ". Un'implorazione quasi quella della ragazza, che ha dimostrato di tenere in modo particolare a sua madre. Tra loro il feeling è evidente, sono molto legate e affiatate, e lo dimostrano anche le parole spese da Di Pietro per la figlia, soprattutto quando ha raccontato i primi momenti della sua nascita, con tutte le difficoltà che ci furono.