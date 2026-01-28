"Hot ones"... ma poco "hot"

Intanto, Giulia Vecchio (foto) è proprio top, bravissima imitatrice, la sua Milly Carlucci (al GialappaShow su Tv8) fa sbellicare dalle risate. Ora che si sta mettendo alla prova con la faccia senza trucco in uno show tutto suo, l'attrice sta mostrando anche qualità di presentatrice: si tratta di Hot Ones Italia, la serie disponibile su RaiPlay che ricalca un'idea americana con interviste a personaggi famosi mentre mangiano alette di pollo piccanti. Insomma, gli ospiti devono riuscire a dire qualcosa di sensato mentre la bocca va a fuoco cercando di evitare di sputacchiare, lacrimare o farsi colare il mascara. Per Giulia la sfida era doppia: non solo dimostrare di avere le doti per reggere un programma ma ereditarlo dal maestro del genere, Alessandro Cattelan. Il confronto è obbligatorio: Giulia è brava, ma certamente meno succulenta e sugosa del suo predecessore. Nelle prime due puntate, ora in onda, intervista Giulia Salemi e Rocío Muñoz Morales: due incontri interessanti ed eleganti nonostante il bruciore delle alette. Il tutto votato alla leggerezza.

Però, se di piccante si tratta, e se davanti hai l'ex compagna di Raoul Bova, al centro di un grande scandalo estivo, risulta poco comprensibile non affrontare, anche con tatto, l'argomento. Stesso discorso vale per la Salemi, di cui si ricorda il red carpet super hot a Venezia e la partecipazione al Grande fratello...