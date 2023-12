I dubbi su Greta Rossetti, le emozioni di Beatrice Luzzi: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 11 dicembre, la 26esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, sono stati tantissimi i temi che il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato insieme ai protagonisti della trasmissione. Riflettori puntati su Greta e Perla che sembrano aver fatto alleanza dopo l’eliminazione di Mirko dal reality. Continuano gli scontri che vedono protagonista Beatrice Luzzi con alcuni inquilini della Casa, in particolare Sara Ricci, Rosanna Fratello e Massimiliano Varrese. Tuttavia, anche grandi emozioni per l’Eva Bonelli di Vivere che ha ricevuto una sorpresa dai suoi due figli. Il pubblico ha deciso di mandare al televoto di sabato prossimo Sara Ricci. Così, gli inquilini finiti al televoto, sono: Sara, Beatrice, Grecia, Vittorio e Perla. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della ventiseiesima serata.

Concorrenti

Perla Vatiero – voto 7

“Oggi inizia il mio Grande Fratello”, sono queste le parole che la Vatiero ha utilizzato in un confronto con Letizia a proposito dell’uscita di Mirko. Che dire: ci vuole coraggio, dal momento che se Perla si trova dentro al reality lo deve in gran parte (se non in toto) al triangolo che l’ha vista protagonista insieme a Greta e allo stesso Brunetti. Tuttavia, ciò che apprezziamo è la sua sincerità; infatti, in puntata non si nasconde mai dietro a un dito e, al contrario, anche a costo di risultare poco piacevole agli occhi del pubblico, dice la sua verità.

Massimiliano Varrese – voto 4

C’è poco da fare: non perde mai occasione per "ficcare il naso", soprattutto se la protagonista è Beatrice Luzzi. Così, anche quando non c’entra niente, va a pescare cose del passato trite e ritrite. A ferire il suo orgoglio, il figlio più grande dell’attrice di Vivere che fuori dalla porta rossa ha tuonato: “Non è un uomo, ma un vigliacco”. Siamo già pronti alle lezioni sulla vita.

Sara Ricci – voto 5

Fino a qualche settimana fa eravamo certi che la provocatrice fosse Beatrice Luzzi, ma adesso a deturparle il trono è arrivata Sara Ricci. “Lei mi ha punzecchiato e provocato tutta la settimana e quindi ho rivelato la vicenda del lutto”, ha detto l’attrice. Insomma, ha velatamente ammesso di avere studiato l’uscita. A dimostrazione di questo, ha chiesto anche consiglio al “guru” Varrese, che naturalmente non ha perso tempo a cogliere l’ennesima occasione di andare contro la Luzzi.

Fiordaliso – voto 7.5

La cantante si è scatenata come una “furia” ai danni della collega Rosanna Fratello. Ad alimentare il tutto, le uscite della cantante di Sono una donna non sono una santa contro la Luzzi. Sembrerebbe quasi naturale l’atteggiamento di protezione di Zia Fiorda, dal momento che è una grande alleata di Beatrice; i più appassionati al reality, però, sapranno che Fiordaliso è estremamente giusta ed imparziale nei giudizi sui comportamenti dei compagni, anche se c’è da dare torto alle sue più grandi amiche.

Federico Massaro – voto 5.5

Abbiamo capito che piace ad Anita e Greta e che ha portato “aria di primavera” all’interno della Casa di Cinecittà, ma non basta. È passata una settimana dal suo ingresso e vorremmo iniziare a capire qualcosa in più del suo carattere e della sua personalità e non soltanto dei suoi muscoli.

Rosanna Fratello – voto 4.5

Dopo una partenza in sordina, dove si era presentata come una donna pacata ed estremamente gentile, rivolgendo complimenti e carinerie al resto degli inquilini, inizia a venire fuori il vero carattere della cantante. L’impressione, però, è che la Fratello sia arrivata abbastanza preparata e decisa su chi colpire e provare ad affondare. Naturalmente, stiamo parlando di Beatrice Luzzi, il bersaglio preferito dei concorrenti. Il motivo? Il suo essere estremamente forte e tra le preferite del pubblico. Vedremo come andranno le cose, quel che è certo è che il suo ingresso ha inaspettatamente portato ulteriori scintille nella Casa di Cinecittà.

Beatrice Luzzi – voto 8

Un momento davvero molto intenso quello che ha visto protagonista l’attrice che, in fondo, è anche la regina indiscussa di questo Grande Fratello. È stato insolito vederla aprire il suo cuore e scavare nelle ferite e nel profondo del suo animo. In ogni caso, ne esce sempre vincitrice, c’è poco da fare e, se anche uno come Giampiero Mughini la difende a spada tratta, un motivo ci sarà. Grandi emozioni durante l’incontro con i suoi due figli – oltre che con il cagnolino Simba – che sin dal primo giorno si sono battuti in prima linea per difendere la loro mamma.

Greta – voto 4

La differenza tra lei e Perla è evidente: la Vatiero ci mette la faccia, lei no. Così, dopo averne dette di ogni in questi due giorni su Mirko, in puntata davanti al padrone di casa, quasi piange e non proferisce parola. Poi, il colpo di scena: alla domanda di Alfonso sul volere o meno abbandonare il reality per rispetto di Mirko, lei finge anche di essere indecisa sul da farsi. In tutto ciò, l’abbraccio con Perla è stato più falso dei soldi del Monopoly, esattamente come la smentita sull’aver detto che Mirko avrebbe voluto un figlio da lei. Cara Greta, video manent.

Per il ventiseiesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 22.4% di share.