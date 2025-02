"Ingrata...", "Volgare polemica...". Volano stracci tra Vanessa Scalera e la scrittrice di Imma Tataranni

Ascolta ora 00:00 00:00

Volano stracci tra Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia, autrice dei romanzi dedicati al personaggio di Imma Tataranni. Tutto è accaduto nel corso della conferenza stampa della quarta stagione della fiction Rai, in partenza su Rai Uno domenica 23 febbraio, quando la protagonista della serie sul Sostituto Procuratore si è ritrovata al centro di una polemica che ha poi definito “volgare”.

Il ringraziamento “mancato” all’Ariston

Nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione della quarta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, una giornalista ha fatto notare all’attrice Scalera che durante la sua apparizione sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2025, aveva ringraziato tutti coloro che lavorano alla fiction, tranne Mariolina Venezia, la madre del personaggio che interpreta. L’attrice ha subito precisato che si è trattato di una semplice dimenticanza: “Me ne sono proprio dimenticata, mi scuso ora. Non ho nessun problema a dire che ho dimenticato il suo nome e da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori”, ha spiegato. Poi, ha aggiunto: “Mariolina ha scritto un personaggio straordinario, ho letto i libri, io comunico molto con chi scrive la stagione, l’ho solo dimenticata”.

La reazione della scrittrice e la replica di Vanessa Scalera

È a questo punto che ha preso la parola Mariolina Venezia che non ha esitato a parlare – seppure ironicamente - di ingratitudine: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. Imma Tataranni è una paladina dell'ingratitudine. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, mi ha spesso dimenticata. Ma è libera e io amo le donne libere, Vanessa Scalera è una donna libera al pari di Imma. Forse non è un caso che l'abbia interpretata così bene”.

Parole che hanno spinto l’attrice alla replica immediata: “Sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica”, ha subito esordito; poi ha ribadito il comportamento della scrittrice nei confronti del cast in occasione della prima conferenza stampa della fiction: “Io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni. Io devo ringraziare la produzione e il regista. Ti ho sempre nominata nelle interviste, ma hai avuto un comportamento malmostoso; ricordo ancora la prima conferenza”. Infine, ha chiosato: “Io non ti devo nulla”.

Dopo una breve pausa per vedere una clip della fiction Scalera ha rimarcato: “Ricordo le parole non carine rivolte a noi attori da Mariolina Venezia nella prima conferenza stampa”.

Infine, nel tentativo di stemperare gli animi ha preso la parola Massimiliano Gallo (che nella serie interpreta Pietro): “Parliamo di un intervento fatto a Sanremo a mezzanotte e mezza di due minuti e venti. C’era, preoccupazione nel dire alcune cose in pochi minuti. Può succedere, è successo e Vanessa ha chiesto scusa, poi per il resto si chiariranno”.