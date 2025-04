Isola dei Famosi 2025, svelati i nomi dei primi concorrenti ufficiali

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo il Grande Fratello e The Couple, il reality è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con tantissime novità. Proprio in queste ore, infatti, iniziano a circolare i primi nomi dei naufraghi che sarebbero pronti a sbarcare in Honduras per questa nuova avventura.

I nomi dei possibili concorrenti

Pare che il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi si stia definendo sempre di più. Nelle scorse ore, Dagospia ha riportato la notizia di alcuni papabili concorrenti già intenti a fare uno shooting di presentazione per il reality. Stiamo parlando di Antonella Mosetti, showgirl e storico volto di Non è la Rai, dell’ex volto di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese e della showgirl Patrizia Rossetti. Quest’ultima, peraltro, ospite di Monica Setta, a Storie di donne al bivio, aveva recentemente rivelato il desiderio di partecipare al programma: “Sarebbe il sogno della vita, anche perché ne approfitterei per smettere di fumare”.

Secondo quanto riportato anche dal giornalista Davide Maggio, ci sarebbero anche altri naufraghi già pronti a sbarcare in Honduras: l’ex ballerino di Amici, Nunzio Stancampiano e la prima storica vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani. E ancora, il cantante neomelodico Angelo Famao, l’attore Mirko Frezza e l’attrice Loredana Cannata.

Veronica Gentili, conduttrice ufficiale

Un’edizione all’insegna delle novità anche sul fronte della conduzione. Al timone del reality approda, per la prima volta, Veronica Gentili, attuale volto de Le Iene, pronta a raccontare le avventure dei naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione del reality di Canale 5.