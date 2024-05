"Bastianich è quello che prende di più", Corona rivela i cachet dei reality

Tra tutti i partecipanti dell'Isola dei famosi è di certo Joe Bastianich quello a ricevere il miglior trattamento economico: ne è certo Fabrizio Corona, avendo partecipato lui stesso a un reality show anni fa, anche se al giorno d'oggi i tempi sono cambiati nel mondo della televisione e i cachet si sono ridotti drasticamente.

Durante un suo intervento al podcast MondoCash, l'ex re dei paparazzi ha affrontato uno dei temi più dibattuti e che da sempre ha suscitato la curiosità del pubblico che assiste da casa ai vari reality con protagonisti vip che negli anni hanno invaso i palinsesti televisivi, tra Grande Fratello, Isola dei famosi, La talpa o La fattoria, per citare alcuni dei più noti e seguiti.

Quanto possono arrivare a guadagnare i personaggi famosi che decidono di cimentarsi nelle sfide di questo genere di programmi televisivi? Quale potrebbe essere il compenso elargito, ad esempio, a coloro che partecipano alle dure prove dell'Isola dei famosi? Corona ne è sicuro: l'ex giudice di Masterchef è quello ad avere concordato la cifra più elevata tra tutti i naufraghi. "Joe Bastianich, in quanto personaggio più famoso, percepisce sicuramente il compenso più alto" , spiega l'imprenditore catanese. "Per gli altri concorrenti, invece, le cifre sono decisamente più basse, aggirandosi sui 500 euro lordi a settimana, con alcuni che guadagnano qualcosina in più".

Si parla, quindi, di guadagni decisamente più ridotti rispetto a una quindicina di anni fa, quando c'è stato il vero e proprio boom del settore e il mondo della televisione poteva permettersi di sborsare cifre molto più consistenti. Per fare un paragone con la situazione attuale, l'ex re dei paparazzi ha parlato della propria esperienza personale a La Fattoria, reality a cui prese parte nella sua quarta edizione del 2009, quella vinta dal conduttore radiofonico Marco Baldini, che si portò a casa un premio da ben 200mila euro, ovvero la stessa cifra offerta a Corona per prendere parte al programma.