Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla prima puntata di stasera

È tutto pronto per la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 7 maggio, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento con la diciannovesima edizione del reality della “sopravvivenza”. Si preannuncia un’edizione ricca di novità, con la conduzione di Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. Rivoluzione anche sul fronte inviati: a raccontarci le avventure dei naufraghi dall'Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

I naufraghi sono pronti a dare inizio alla loro avventura: questa sera i 20 concorrenti sbarcheranno ufficialmente a Cayo Cochinos, in Honduras. Qui verranno divisi in due squadre, “Senatori” e “Giovani”, e inizieranno a confrontarsi con le prime, durissime sfide.

Ad attenderli ci saranno prove fisiche e psicologiche, affrontate senza alcun tipo di comfort. I naufraghi dovranno mettere alla prova la loro resistenza contro la fame, le intemperie, i fastidiosissimi mosquitos e il sole cocente. Ma il vero banco di prova sarà, come sempre, la convivenza: riusciranno i naufraghi a trovare un equilibrio tra personalità diverse e tensioni inevitabili anche a causa dello stress? Chi avrà la tenacia per arrivare fino in fondo?

Il cast dell’Isola dei Famosi

Sono in 20 i concorrenti che sono pronti a sbarcare in Honduras per aggiudicarsi la vittoria di uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Sul versante femminile saranno l’ex tennista di origine argentina Camilla Giorgi, l’attrice Loredana Cannata (volto de Il Bello delle Donne e vista di recente nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek), la showgirl di origini romane Antonella Mosetti.

E ancora, nel cast anche la modella Carly Tommasini, l’ex volto di Uomini e Donne, influencer e imprenditrice, Teresanna Pugliese, e la conduttrice Patrizia Rossetti (già abituata ai reality, con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2022). Pronte a sbarcare in Honduras anche l’ex letterina di Passaparola, Alessia Fabiani e Chiara Balistreri. Infine, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani e chiudiamo con la modella e attrice italo americana, Ibiza Altea.

Per ciò che concerne il versante maschile sull’isola troveremo l’ex ballerino di Amici, Nunzio Stancampiano, il cantante neomelodico, Angelo Famao. Quindi, l’attore Mirko Frezza, il comico Omar Fantini, il cantante Paolo Vallesi e l’ex politico Dino Giarrusso.

Completano il cast, il giornalista Mario Adinolfi, il figlio di Rocco Siffredi

e Rozsa Tassi,, il modello e attoree, infine,, conosciuto come “Spadino”.