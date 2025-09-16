Miss Italia 2025: per la prima volta nella storia del concorso vince la Basilicata

Per la prima volta nella storia del concorso di Miss Italia la Basilicata conquista il titolo grazie a Katia Buchicchio. La 18enne di Anzi, in provincia di Potenza, è la nuova Miss Italia 2025 e prende il posto dell'uscente Ofelia Passaponti. Dietro di lei, seconde a pari merito, sono arrivate Fanny Tardioli e Asia Campanelli. A consegnarle l'ambita fascia di più bella d'Italia e a incoronarla sono state Patrizia Mirigliani, patron della manifestazione, e Francesca Pascale, presidente di giuria. " E' un'emozione indescrivibile. Sono così grata e onorata e i miei ringraziamenti vanno a tutta la mia famiglia, a mio padre, a mia madre, a mia sorella e al mio fidanzato" , ha detto subito dopo l'incoronazione.

Chi è Katia Buchicchio

Nata e cresciuta ad Anzi, in provincia di Potenza, Katia Buchicchio non solo ha regalato la prima vittoria nella storia di Miss Italia alla sua regione, la Basilicata, ma è anche la prima Miss ad avere calcato il palco della prestigiosa kermesse con l'apparecchio ai denti. Capelli castani, occhi verdi e un compleanno - il 19esimo - alle porte (lo festeggerà il prossimo ottobre), Katia è stata definita da molti "la miss della porta accanto" per la sua bellezza genuina.

Diplomata al liceo scientifico della sua città oggi è iscritta a Odontoiatria, sogna di diventare una odontoiatra ed è una grande appassionata di cucito e ricamo, arte tramandata dalle nonne. Con lei alla finale c'erano la mamma, il fidanzato Michael e il papà, suo primo sostenitore. Proprio al padre Katia Buchicchio ha dedicato una parte della vittoria: " E' un po' il mio manager, mi ha seguito in questa avventura sin dalle prime fasi" .

La gaffe prima del verdetto

Ad eleggere Katia Buchicchio è stata la giuria presieduta da Francesca Pascale e composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande. Nunzia De Girolamo, conduttrice della serata, si è dovuta destreggiare tra problemi tecnici, ospiti in fuga (Guè Pequeno ha lasciato il palco senza rilasciare dichiarazioni subito dopo l'esibizione con Shablo, Tormento e Joshua) e una gaffe commessa dalla regia poco prima del verdetto finale.

Prima della proclamazione della vincitrice, quando le tre finaliste erano al centro del palco, sul maxischermo alle spalle delle Miss è comparsa infatti la scritta "Katia Buchicchio Miss Italia 2025". Unoclamoroso che, vista l'ora tarda, è passato inosservato ai più.