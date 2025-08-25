Miss Italia, Vanessa Zeneli esclusa per foto hard: cosa è successo

È un caso che sta creando non poche polemiche quello della giovane Vanessa Zeneli, modella 25enne friulana, che si stava giocando le sue chance per entrare tra le finaliste di Miss Italia dopo aver vinto la semifinale regionale di Miss Friuli-Venezia Giulia ma poi costretta a restituire la fascia da finalista ed essere esclusa dal concorso per alcune foto di nudo.

Cosa è successo

Secondo il racconto della giovane sui propri canali social, l'organizzatrice regionale del concorso di bellezza, Paola Rizzotti, sarebbe già stata a conoscenza degli scatti in cui posava senza veli realizzati in passato e senza che le fosse, inizialmente, contestato nulla. Come riporta il Corriere, la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, le avrebbe fatto pervenire una mail in cui veniva notificato a Zeneli la sua esclusione dal concorso per la violazione dell'articolo 8 del regolamento dove viene specificato che qualsiasi partecipante non posso avere " profili in siti web (ad esempio OnlyFans, ndr) dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso" .

Il post sui social

Sulla vicenda, Vanessa ha deciso di pubblicare una Storia su Instagram in cui ha specificato che la sua scelta di raccontare questa esperienza nasce " per tutelare le ragazze che in futuro vorranno partecipare a Miss Italia: se esiste un regolamento va rispettato, ma deve essere chiaro fin dall'inizio. Illudere e poi escludere senza spiegazioni non è corretto né rispettoso ".

La nota di Mirigliani

Dal canto suo, la figlia del fondatore della manifestazione, ha scelto di spiegare nel dettaglio come sono andate le cose. " Da parte mia, non c’è stato alcun intervento nella vicenda a cui fa riferimento la signorina Zeneli e tantomeno alcun invio di email. Inoltre, la segnalazione delle sue foto di nudo mi è giunta dai miei collaboratori, non da altri soggetti", ha raccontato al quotidiano. " Noi vogliamo trattare questo caso con una certa discrezione più per tutelare le ragazze che per il concorso in sé, che è serio e ha un regolamento da rispettare. Il fatto è che queste giovani hanno una vita davanti, non possono volere tutto e subito, ma devono cercare una strada consona per il loro futuro. Io sono realmente dispiaciuta per l’intera vicenda, ma credo che ognuna di loro quando si affaccia al mondo del lavoro debba avere un curriculum serio. Si può sbagliare, certo, ma non si può continuare a farlo", ha sottolineato.

Spunta l'ipotesi stalker

Zeneli, oltre a raccontare di aver raccontato da subito la verità all'organizzatrice regionale Rizzotti, ha ipotizzato chi possa averle messo i bastoni tra le ruote venendo a conoscenza che un presunto stalker potrebbe aver inviato le foto di nudo sia agli organizzatori di Miss Italia che a quelli di Miss Friuli-Venezia Giulia per metterle i bastoni tra le ruote e in cattiva luce. " Non so spiegare come abbia fatto, ma probabilmente questa persona ha preso i miei scatti e li ha spostati in quei siti per adulti" .

Il mittente diceva di aver già segnalato Vanessa a Miss Italia e anche a Miss Friuli e che non avrebbe passato le selezioni"

A proposito di questa persona ignota, però, è significativo anche cosa ha raccontato l'organizzatore di Miss Trieste, Armando Casalino, dicendo di aver saputo tramite una mail di link e foto ritoccate. "